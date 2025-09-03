L'OL annonce trois années de crise

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré l’annulation de la relégation administrative en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais reste dans le viseur de la DNCG. Le gendarme financier a suivi avec attention le mercato du club rhodanien qui s’estime en mesure de revenir à l’équilibre d’ici trois ans.

Satisfait de son mercato, l’Olympique Lyonnais a quand même une déception. Le directeur technique Matthieu Louis-Jean n’est pas parvenu à recruter l’avant-centre espéré dans la dernière ligne droite. Ce sera peut-être pour les semaines ou mois à venir, envisage Michael Gerlinger. « Nous avons gardé une petite marge pour réagir, a expliqué le directeur général des Gones avec prudence. Avec Michele (Kang, la présidente), nous avons convenu de ne plus jamais prendre les risques du passé. L’objectif est d’arriver devant la DNCG avec la certitude que le club sera pérenne. »

🗨 « Avec Michele, nous avons convenu de ne plus jamais prendre les risques du passé. »



🎙 Notre Directeur général Michael Gerlinger se confie sur la gestion du club au niveau financier 🔴🔵



🗞 Ses déclarations à la presse 👉 https://t.co/H6vOPHT3Ro — Olympique Lyonnais (@OL) September 3, 2025

Et pour cause, malgré l’annulation de la relégation administrative en Ligue 2, le gendarme financier reste très attentif aux mouvements opérés par l’Olympique Lyonnais. « Le travail avec la DNCG était très différent de celui du mercato, a décrit l’Allemand. Elle voulait être informée, mais sans intervenir dans les discussions techniques. Elle a témoigné d’une grande confiance envers la cellule de recrutement. Avec moi, c’était surtout un reporting sur les contraintes imposées par la DNCG. Pour elle, il était essentiel de savoir où nous en étions et vers quelle direction nous allions. »

L'OL compte sur Ligue 1+

L’Olympique Lyonnais a respecté ses engagements cet été. Mais pour les prochaines années, la réussite de la nouvelle chaîne Ligue 1+ serait bienvenue. « L’avenir dépend aussi de la situation en France, notamment des droits TV, qui constituent aujourd’hui le problème le plus grave, a confié l’ancien dirigeant du Bayern Munich. Je pense que le lancement de la nouvelle plateforme est encourageant. J’espère que d’ici trois ans, nous retrouverons une situation normale. Aujourd’hui, nous sommes proches de zéro revenu TV. Je viens d’un club qui touchait 100 millions par an, donc la comparaison est difficile. Mais j’ai dit à Michele que si les droits TV revenaient à la normale, nous pourrions atteindre l’équilibre en trois ans. » Autant dire que le chemin sera long.