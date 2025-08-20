L'OL alerté par un ancien joueur de Ligue 1

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais a pris trois points importants lors de la première journée de Ligue 1 face au RC Lens. Dans une saison capitale pour l’avenir du club, le septuple champion de France peut viser une qualification européenne en fin de saison. Mais sa marge est très fine selon les observateurs.

Victorieux sur la plus petite des marges sur la pelouse de Bollaert-Delelis, l’Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa saison de Ligue 1. Après un été tumultueux, le septuple champion de France se reconstruit petit à petit. Cette saison, l’OL aura également la phase de ligue de l’Europa League à disputer. En championnat, le club rhodanien pourrait être un candidat à l’Europe. Une opportunité de garnir les caisses du club malgré la chute des droits TV. Mais l’OL n’a pas de marge selon certains observateurs qui espèrent que Lyon réussira à enchaîner les matchs sans connaître de gros pépins. Pour Matthieu Dossevi, l'Olympique Lyonnais sera sur un fil toute la saison et le club de Michele Kang n'aura aucun joker.

Lyon ne doit pas se tromper

Lyon peut-il viser la C1 en fin de saison ? @MDossevi "Lyon n'a aucune marge"#EDS pic.twitter.com/lGdXBM9EKt — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 19, 2025

L'ancien joueur de Ligue 1 s’est exprimé sur les objectifs de la formation de Paulo Fonseca cette saison. L’ancien valenciennois pense que l’OL n’a pas du tout le droit à l’erreur. « Ils ont une équipe qui tient la route, mais ils n’ont absolument zéro marge. Il faut que tout se passe bien. Il ne faut pas que Tolisso se blesse, etc. C’est là où ça sera compliqué sur toute une saison. Le match qu’ils ont réalisé contre Lens, ils l’ont fait au mental plus que tactiquement, plus que techniquement. Et tu ne peux pas faire ça toute la saison, » explique-t-il avant de poursuivre. « Ils (Lille, Rennes) seront dans la bataille. Même Lens, c'est du kiff kiff. Le match, ils l’ont gagné, mais ça peut très bien basculer sur un match nul ou même le perdre. Donc encore une fois je trouve que la marge qu’ils ont est très fine pour jouer en plus sur deux tableaux, » conclut-il. Avec la chute vertigineuse des droits TV, l’Olympique Lyonnais doit retrouver la C1 pour s’assurer un revenu important dans les caisses du club.