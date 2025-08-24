L'OL adore ce défenseur de Ligue 1 à 10 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL compte trois défenseurs centraux au sein de son effectif avec Niakhaté, Mata et Kluivert. En cas de bonne opportunité, le club rhodanien pourrait tenter de se renforcer à ce poste d’ici la fin du mercato.

Très actif depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais a toutefois peu touché à sa défense. Les latéraux Abner, Maitland-Niles, Kumbedi et Tagliafico sont toujours là comme les titulaires de la défense centrale l’an passé, Niakhaté et Mata. Le seul changement concerne le banc, avec le départ de Caleta-Car à la Real Sociedad et le recrutement pour le remplacer de Kluivert. Paulo Fonseca est satisfait de la situation actuelle, même si l’entraîneur de l’OL ne serait pas contre l’arrivée d’un quatrième défenseur central afin de doubler tous les postes, alors que le club rhodanien disputera l’Europa League cette saison.

Le match de Sadibou Sané (2004 | DC | 🇸🇳)… en un week-end de Ligue 1 on a vu beaucoup de gros talents en centraux!



Rayonnant pour défendre sa surface, rapide et une agressivité digne des défenseurs des années 2000



Petits bémols cela dit (tout ne pouvait pas être parfait) ⬇️ pic.twitter.com/7DI78xL63o — 📷 (@IzmoScouting) August 18, 2025

En ce sens, les Gones continuent de surveiller les bonnes opportunités, notamment en Ligue 1. Selon les informations du journal L’Equipe, l’état-major lyonnais est notamment attentif à la situation de Sadibou Sané, titulaire avec le FC Metz contre l’OL samedi soir au Groupama Stadium. Valorisé à hauteur de 10 millions d’euros par les Grenats, le défenseur sénégalais de 21 ans est une piste de Lyon… mais pas uniquement. Utilisé à 49 reprises depuis son arrivée à Metz, ce très prometteur défenseur central attise aussi les convoitises de Lille, qui cherche un successeur à Bafodité Diakité ou encore à l’ASSE.

Sadibou Sané suivi par l'OL, Lille et l'ASSE

En difficulté contre Lyon samedi soir lors de la 2e journée de Ligue 1, le roc du FC Metz semble perturbé par un mercato qui, il le sait, n’est pas terminé le concernant. Reste maintenant à voir si l’OL sera sa future destination alors que Matthieu Louis-Jean a confirmé après la rencontre que le mercato lyonnais n’était pas terminé. Le directeur sportif rhodanien a aussi indiqué que la priorité des prochains jours était de renforcer le secteur offensif. Sadibou Sané va donc devoir attendre encore un peu avant de recevoir une offre lyonnaise en cette fin du mois d’août.