L'OL accusé de tuer Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Lancé très tôt dans le grand bain de la Ligue 1 par l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki peine pour l’instant à répondre aux attentes placées en lui. La faute à qui ? Au club rhodanien, selon Karim Djaziri.

Rayan Cherki est l’un des plus grands talents que l’OL a pu former au cours des dernières années. Mais pour l’instant, l’attaquant de 18 ans n’a pas encore montré toute l’étendue de son talent sous le maillot de l’OL. Lancé par Rudi Garcia en 2019, Cherki avait rapidement montré de belles choses chez les pros. Mais alors qu’il devait confirmer cette saison sous les ordres de Peter Bosz, le Gone ne s’est toujours pas imposé au plus haut niveau. Auteur de deux buts et de quatre passes décisives en 22 matchs, Cherki a aussi été freiné par une grave blessure au pied contractée en février dernier. Mais ce n’est pas pour autant que l’OL a bien géré sa pépite. Car d’après les dires de Karim Djaziri, Lyon a clairement freiné la progression de Cherki.

« Tout le monde lui est tombé dessus pour rien… »

Lundi dans #TKYDG, notre consultant @NicoPuydebois et notre invité @KDjaziri ont évoqué le cas Rayan #Cherki.



La troisième et dernière partie de ce débat est à retrouver ci-dessous https://t.co/sfasftWyyk pic.twitter.com/zat4q7VgGE — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) June 15, 2022

« On ne l'a pas fait assez jouer. Il n'avait même pas 17 ans quand on lui a dit de regarder les autres jouer, alors que c'est un diamant. On l'a mis dans une position d'échec. C'est un garçon qui gagnait tout en gamin. Il se tient bien en forme physiquement, il est carré. Mais on attendait tout de suite de lui qu'il fasse des différences. Il avait 16 ans, même pas le permis de conduire et vous vouliez qu'il tienne l'équipe à lui tout seul ? Et après, dès qu'il n'est pas bon, c'est lui qu'on sort. Je n'ai jamais vu un joueur être content parce qu'il sort ou parce qu'il s'échauffe sans rentrer. Tout le monde lui est tombé dessus pour rien… », a balancé, sur Olympique-et-Lyonnais, l’ancien agent de Karim Benzema, qui espère que Cherki ne deviendra pas un flop à Lyon.

Malo Gusto, Castello Lukeba et Rayan Cherki sont dans la liste des 100 joueurs de moins de 21 ans nommés pour le titre de 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗕𝗼𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟮 ! 💫🔴🔵#MadeInOL pic.twitter.com/DCaBgzj9fJ — Olympique Lyonnais (@OL) June 16, 2022

Une prolongation ou un départ cet été ?

Quoi qu’il en soit, la saison qui arrive sera très importante pour la carrière de Cherki. Vu que c’est durant celle-ci qu’il va devoir montrer qu’il est plus qu’un espoir. Mais est-ce qu’il aura le temps de le prouver à Lyon ? Rien n’est moins sûr… Sous contrat jusqu’en 2023, Cherki n’a pour l’instant pas prolongé son bail chez les Gones. Contrairement à Maxence Caqueret, l’ancien attaquant de Saint-Priest n’a pas trouvé d’accord avec Jean-Michel Aulas. Il faut dire que les deux parties ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde sachant que l’OL veut prolonger le contrat de Cherki avec son salaire actuel, soit 190 000 euros mensuel brut, pendant que l’attaquant, lui, réclame une augmentation. Une mésentente qui pourrait aboutir à un départ estival ? La question se pose, et si l’OL veut le garder, il va falloir que Peter Bosz lui propose un bon projet sportif pour les mois à venir. Car sinon, Cherki pourrait bien devenir le futur Amine Gouiri, à savoir le jeune lyonnais qui explose ailleurs qu’au Groupama Stadium après avoir fait toute sa formation chez les Gones…