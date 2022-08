L'OL accroché à Reims, merci Dembélé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1, 4ème journée

Stade Auguste Delaune

Stade de Reims - OL : 1-1

But pour Reims : Junya Ito (24e)

But pour l'OL : Moussa Dembélé (86e)

Ce dimanche en fin d'après-midi, l'OL a été accroché (1-1) sur la pelouse du Stade de Reims. Un match qui ne rassure pas forcément les observateurs du club rhodanien.

L'OL est passé très proche ce dimanche après-midi de subir sa première défaite de la saison en Ligue 1. Les Gones, longtemps menés par des Rémois séduisants après un but de Junya Ito en milieu de première période, ont pu finalement compter sur Moussa Dembélé pour venir égaliser peu avant le temps additionnel. Le Français, rentré en jeu tardivement, prouve encore une fois qu'il peut être plus qu'un joker pour Peter Bosz. A noter dans cette rencontre l'exclusion à l'heure de jeu de Dion Lopy, qui a permis à l'OL de remettre le pied sur le ballon et de finalement égaliser. Au bout du temps additionnel, Karl Toko-Ekambi a même eu une balle de match mais a vu sa tentative filer au-dessus des buts de Patrick Pentz.

Place aussi maintenant à la fin du mercato à l'OL, lui qui prendra fin le 1er septembre prochain. Juste avant, les Gones recevront Auxerre (19h) mercredi soir au Groupama Stadium.