L'OL accepte de vendre sa pépite Enzo Molebe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin de réussir à faire rentrer de l'argent, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais n'hésiteront pas à vendre leurs meilleurs espoirs. C'est le cas avec Enzo Molebe, annoncé proche du FC Séville.

Certains supporters de l'OL crieront au génie de la part de leurs dirigeants d'obtenir autant d'argent pour un joueur sans références en Ligue 1, tandis que d'autres regretteront que peu à peu Lyon tourne le dos à tout ce qui a fait ses plus belles années, à savoir révéler de jeunes joueurs au regard de toute l'Europe. Concernant Enzo Molebe, on risque de ne jamais savoir ce que l'attaquant international français dans différentes catégories aurait pu donner sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. En effet, RMC affirme qu'avant même d'avoir joué un match officiel avec l'équipe de Paulo Fonseca, Enzo Molebe pourrait rejoindre le FC Séville contre un chèque allant de 5 à 10 millions d'euros. Pour l'instant rien n'est signé, mais c'est une tendance forte à moins d'une semaine de la fin du mercato.

L'OL négocie avec Séville

Fabrice Hawkins, le spécialiste du mercato de RMC, confirme que les négociations entre les deux clubs, mais également avec Enzo Mobele se sont intensifiées ces dernières heures afin d'essayer d'aboutir à un accord. On peut désormais se demander si l'Olympique Lyonnais ne tente pas le tout pour le tout afin d'essayer de ne pas avoir à vendre Malick Fofana lors de ce mercato d'été. Mais si l'OL veut réellement atteindre 40 millions d'euros de recettes d'ici au 1er septembre 20 heures, alors il faudra probablement qu'un joueur encore plus rémunérateur que Mobele quitte l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Depuis ce mardi, les regards se tournent vers Georges Mikautadze que Lyon pourrait décider de vendre selon plusieurs sources.