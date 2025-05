L'OL a une idée de génie, la DNCG va accepter

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Toujours très surveillé par la DNCG, l’OL ne sait pas encore s’il sera libre de ses mouvements lors du prochain mercato estival. Cela oblige le club rhodanien à explorer des pistes peu onéreuses.

Strictement surveillé par la DNCG depuis plusieurs mois, l’Olympique Lyonnais a plus que jamais besoin d’une qualification en Ligue des Champions. Une telle rentrée d’argent éloignerait les problèmes pour John Textor, et lui offrirait sans doute la possibilité de réaliser un mercato sans la moindre restriction durant l’été. L’homme d’affaires américain préfère cependant être prévoyant, et imagine tous les scénarios, y compris celui d’un mercato une fois de plus encadrée par le gendarme financier du football français.

C’est la raison pour laquelle l’OL explore des pistes peu onéreuses, comme celle révélée il y a quelques jours menant à Eseosa Sule. A seulement 19 ans, le buteur disposant des nationalités écossaises et nigérianes a claqué 7 buts et 2 passes décisives avec les moins de 21 ans de West Bromwich cette saison. Suffisant pour convaincre l’OL de le suivre de très près, ce que confirme à présent le média spécialisé Soccernet. Selon le site, qui suit avec attention la situation des joueurs nigérians, l’OL est « entré dans la course pour signer Sule et continue de cibler des talents à bras prix en raison des restrictions imposées par la DNCG ».

La piste Eseosa Sule se confirme

A l’heure où Alexandre Lacazette est sur le point de quitter l’OL à la fin de son contrat, l’idée du club rhodanien semble clairement de faire de Georges Mikautadze le titulaire la saison prochaine, et de doubler le poste avec un jeune joueur prometteur accessible à bas coût. Eseosa Sule a le profil recherché même si en cas de qualification en Ligue des Champions, il sera nécessaire pour l’OL d’avoir une doublure plus expérimentée au poste de numéro neuf. La piste est en tout cas plus active que jamais pour John Textor et Matthieu Louis-Jean, et la question est maintenant de savoir si Lyon raflera la mise alors que West Bromwich Albion se démène pour convaincre sa jeune pépite de signer professionnel, plutôt que de partir libre à la fin de la saison.