L'OL a un rêve, Textor va détester

Par Hadrien Rivayrand

L'OL disputera bien la Ligue Europa la saison prochaine. Les Gones comptent jouer leur chance à fond dans la compétition.

Si l'OL a connu des périodes difficiles ces dernières semaines, le club est désormais rassuré. Il évoluera bien en Ligue 1 mais aussi en Ligue Europa la saison prochaine. Paulo Fonseca a été amputé de certains joueurs phares mais pense son groupe capable de faire un bon exercice. Au niveau européen, l'OL aura une petite chance de faire son trou. Surtout que les Gones seront placés dans le chapeau 2 avant le tirage au sort de la phase de poules qui aura lieu le 29 août prochain.

L'OL épargné et soulagé mais...

GonesBack précise même que l'Olympique Lyonnais pourrait bien jouer contre Nottingham Forest, placé dans le chapeau 3 et qui vient de prendre la place de Crystal Palace, lors de la prochaine Ligue Europa. De quoi faire réagir les fans rhodaniens sur X. Ces derniers aimeraient beaucoup affronter la formation anglaise, alors que cette dernière se voit reprocher le fait d'avoir conclu quelques opérations sombres avec John Textor qui auraient pu faire couler l'OL. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « L’OL est projeté dans le chapeau 2 et devrait vraisemblablement y rester après la phase de barrage. Une petite rencontre OL vs Nottingham Forest pour régler quelques comptes ? » ; « J'ai tellement envie qu'on joue contre Nottingham » ; « Retenez bien ce tweet, je mets une pièce qu'on va se taper Nottingham Forest en Europa League » ; « Très simple : élimination par le Nottingham de Marinakis pour se faire enfiler jusqu'au bout par Textor » ou encore « Préparer vous à aller en Angleterre pour le match contre Nottingham Forest ». Avant d'en savoir plus sur ses prochains adversaires européens, l'OL aura encore le temps de se renforcer sur le marché des transferts. Pas mal de mouvements sont encore à prévoir.