L'OL a un rêve, Lille veut le briser

Par Adrien Barbet

Mal embarqué en Ligue 1, l'OL commence à se résoudre à trouver une autre solution pour se qualifier en coupe d'Europe. Les Lyonnais rêvent de soulever le trophée national, tout comme Lille qui n'hésitera pas à enterrer les derniers espoirs lyonnais.

Neuvième de Ligue 1, à huit points des places européennes, l'OL se dirige vers une deuxième saison sans coupe d'Europe. Une anomalie pour un club qui a pendant longtemps été le principal représentant français à l'échelle européenne, au plus haut niveau. Désormais, Lyon devient un club moyen de la Ligue 1. Afin de sauver une saison très compliquée, les Gones se sont fixés l'objectif de remporter la Coupe de France. L'OL n'a plus remporté de titre depuis 2012 et rêve d'une nouvelle parade dans la ville des lumières. Avant de penser à un titre, l'OL va devoir se défaire d'un concurrent en huitième de finale de la compétition, le LOSC. Vainqueur de la Ligue 1 en 2021, Lille souhaite également remporter la compétition. Alexandre Lacazette est conscient que la tâche sera rude face aux Dogues.

Lacazette et Lyon rêvent de la Coupe de France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Lille est une très bonne équipe, qui pratique du beau football. Sur un match, tout peut se passer. C’est une rencontre importante pour nous. C’est une semaine décisive. On sait que si on gagne la Coupe de France, on sera en Coupe d’Europe. Mais il faut d’abord penser à gagner mercredi, y aller étape par étape. Enchaîner les matchs, ça fait plaisir » a déclaré le capitaine de l'OL en conférence de presse. Auteur de 16 buts depuis le début de la saison dont un triplé en coupe de France, Lacazette sera l'arme principale des Lyonnais face à Lille. Les hommes de Paulo Fonseca auront à cœur de prendre leur revanche contre Lyon après la défaite en octobre dernier. Ce match risque de faire un énorme déçu à la fin.