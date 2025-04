L'OL a un ennemi invisible contre l'ASSE

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Trois jours après sa désillusion XXL à Manchester, l'OL retrouvera les terrains à Saint-Etienne pour le derby. Un match à la portée des Gones même si la défaite européenne influencera la partie selon Sidney Govou.

L'Olympique Lyonnais a subi la double peine jeudi soir avec son élimination en prolongation contre Manchester United. Les Gones ont perdu beaucoup d'énergie physique à Old Trafford mais ils ont surtout été détruits psychologiquement par le scénario. Tous les joueurs lyonnais interrogés après la rencontre étaient tristes et sonnés. Dans ces conditions, il n'est pas facile d'aborder un match de football trois jours après seulement. L'OL retrouve l'ASSE pour le derby ce dimanche. Un rendez-vous spécial donc d'autant plus piégeux.

Le derby est relancé après la débâcle de jeudi

Si la plupart des cadres lyonnais se voulaient déterminés avant d'aller à Geoffroy-Guichard, l'OL n'abordera pas le derby dans une position idéale. Malgré l'écart énorme entre les deux équipes au classement et l'immense fébrilité de sa défense, l'AS Saint-Etienne a vu sa cote bien remonter ces dernières heures. Sidney Govou n'est pas serein pour son ancien club.

Le septuple champion de France, Sidney Govou, analyse chaque semaine l’actualité de l’OL pour Le Progrès.https://t.co/iP7VHPlv6u — Le Progrès OL (@LeProgresOL) April 19, 2025

« Les plus meurtris par une telle élimination seront toujours les joueurs. C’est très compliqué de s’en remettre, mais il va falloir le faire dès ce derby, qu’il faut gagner [...] Pour le derby, il va falloir être costaud. Sainté n’est pas une grosse équipe. Ce derby est donc en théorie déséquilibré, mais il faut prendre en compte la défaite à Manchester », a t-il analysé dans Le Progrès. Le derby est encore plus périlleux pour les Lyonnais car ils sont sous pression. La qualification en Ligue des champions est essentielle pour l'avenir du club et, depuis jeudi, l'OL ne bénéficie plus du joker Ligue Europa pour rejoindre la C1.