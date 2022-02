L'OL a trouvé son frère jumeau, c'est le LOSC

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, la 26e journée de Ligue 1 se clôturera sur un choc crucial pour l'Europe entre l'OL et le LOSC. Deux formations plus à la fête la saison passée que sur cet exercice. Jocelyn Gourvennec y voit l'opposition de deux équipes aux parcours similaires.

Le 25 avril dernier, tous les regards étaient tournés vers le Groupama stadium. Ce soir-là, le titre de champion de France se jouait un peu lors de la rencontre entre l'OL et le LOSC. Dix mois plus tard, cette rencontre revêt d'un prestige beaucoup moins élevé mais reste quand même important. Les deux équipes étaient respectivement 8e et 11e avant ce week-end, bien loin des places européennes visées. Le match de dimanche peut condamner l'une ou l'autre équipe dans ses ambitions, leurs saisons étant très décevantes à toutes deux.

L'OL et le LOSC, c'est bonnet blanc et blanc bonnet

Séparés par seulement deux points, les deux formations sont très proches l'une de l'autre ayant encore leurs chances d'atteindre le podium mais ne pouvant plus se permettre de faux pas. Un parallèle observé par le coach lillois, Jocelyn Gourvennec. C'est une rencontre serrée et indécise qui attend les deux équipes. Un scénario tout à fait normal pour lui tant il retrouve à Lyon les maux rencontrées cette saison par son équipe.

« On a des parcours assez semblables sur la saison. Les deux équipes ont lâché des points. Nous sommes distancés au niveau des places au classement mais pas des points. Nous sommes encore tous les deux dans la bagarre. Comme eux, nous souhaitons faire une grosse fin de saison pour se rapprocher des places de tête », a t-il analysé en conférence de presse d'avant-match. Le problème c'est que, dans leur situation, une seule équipe au mieux aura le sourire après le match de ce soir et pourra encore ambitionner l'Europe en fin de saison.