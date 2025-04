L'OL a son Mesut Ozil, Textor a eu raison

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais peut profiter du nul concédé par l'AS Monaco pour recoller au club de la Principauté. Pour s'imposer à Saint-Etienne, Fonseca peut compter sur un Rayan Cherki qui marche sur l'eau actuellement.

Dans la tempête vécue par l'OL à Old Trafford, un joueur de Lyon a tout de même montré à toute l'Europe qu'il était bien l'étoile montante du football français, c'est Rayan Cherki. Le natif de Lyon enchaîne les très grosses performances avec son club, et sa première sélection en équipe de France se rapproche inexorablement. Alexandre Lacazette, qui a joué pour l'Olympique Lyonnais, mais également pour Arsenal, a eu l'occasion de croiser la route de nombreux grands joueurs. Et quand on l'interroge sur Rayan Cherki, le capitaine et buteur de l'OL estime que le joueur de 21 ans est parti pour être un immense footballeur.

Cherki le nouveau Ozil ?

Avant le déplacement à Geoffroy-Guichard, Alexandre Lacazette a vanté les mérites de son coéquipier et n'a pas hésité à faire une comparaison entre Rayan Cherki et l'un de joueurs qu'il avait fréquenté sous le maillot des Gunners. « Déjà, dans la vie de tous les jours, Rayan est spécial et différent, il a de l'imagination… C'est ce qui fait que, sur le terrain, il imagine et il voit beaucoup de choses. Il est clairement de la trempe de tous les meilleurs meneurs de jeu avec qui j'ai joué. Je mettrais peut-être Mesut Ozil encore au-dessus, mais avec le temps Rayan peut le rattraper », prévient Alexandre Lacazette, qui n'est pas du genre à s'enflammer pour rien et a donc une formidable confiance concernant la suite de la carrière de Rayan Cherki.

De quoi donner raison à John Textor, qui l'été dernier avait imposé à Pierre Sage de mettre Rayan Cherki dans un loft à son retour des Jeux Olympiques de Paris afin qu'il prolonge son contrat avec l'Olympique Lyonnais. De même, le propriétaire américain de l'OL avait repoussé les assauts du Borussia Dortmund plusieurs fois, et notamment lors du dernier mercato d'hiver, le club allemand ayant même envoyé, avec l'accord de Cherki, un avion à Lyon en cas d'accord à la dernière minute. Cela n'a pas été le cas, et Paulo Fonseca peut remercier son patron, tout comme Rayan Cherki ne doit pas non plus regretter d'être resté à l'Olympique Lyonnais.