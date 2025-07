L'OL a sa nouvelle star du mercato, son prix explose

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le dossier Malick Fofana est relégué au second plan ces dernières heures à Lyon, où c’est le départ de Lucas Perri qui fait les gros titres. A juste titre, car le gardien brésilien devrait rapporter gros aux Gones.

Dans une situation très délicate, l’Olympique Lyonnais a moins d’une semaine pour trouver 200 millions d’euros et valider son maintien en Ligue 1 devant la DNCG. La mission est périlleuse pour la nouvelle patronne Michele Kang, qui peut heureusement compter sur plusieurs joueurs bankables au sein de l’effectif rhodanien pour espérer quelques grosses ventes. Le nom de Malick Fofana revient en boucle, l’ailier belge étant courtisé par Liverpool, Chelsea ou encore Nottingham Forest. Mais ces dernières heures, ce n’est pas l’ancien attaquant de La Gantoise qui fait parler de lui. Sa potentielle vente a été reléguée au second plan par le dossier Lucas Perri.

OL : Lucas Perri vide son casier et quitte Lyon https://t.co/QQb3VVSoh0 — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Convoité par l’AS Monaco ainsi que Fenerbahçe, le gardien brésilien croule sous les offres. En effet, The Guardian révèle que la Premier League est également sur le coup pour attirer l’ancien portier de Botafogo. Le média britannique l’affirme, Leeds et Sunderland entrent dans la bataille et ont bien l’intention de faire grimper les enchères, si cela est nécessaire, afin de rafler la mise. Pour l’heure, le média ne précise pas quel montant les deux clubs anglais sont prêts à payer pour arracher à l’OL son gardien de 27 ans. Mais comme souvent en période de mercato, on peut légitimement penser que les clubs anglais vont nettement faire gonfler les prix, une excellente nouvelle pour Lyon dans le contexte actuel.

Lucas Perri croule sous les offres, les Anglais arrivent

Outre-Manche, on affirme que c’est Leeds, fraichement promu en Premier League, qui est le plus intéressé avec la volonté de faire de Lucas Perri le successeur du gardien français Ilan Meslier. Même s’ils sont riches, avec des droits TV colossaux, les clubs anglais sont toutefois au courant de la situation financière catastrophique de l’Olympique Lyonnais. Conscients que les dirigeants de l’OL ont le couteau sous la gorge, ils veilleront donc à ne pas surpayer le joueur. Mais ces intérêts anglais sont quoi qu’il arrive une très bonne nouvelle pour Michele Kang et Michael Gerlinger afin de négocier un transfert le plus rémunérateur lors de ce mercato. Sportivement en revanche, il y a de quoi faire la grimace pour les supporters lyonnais, le départ de Lucas Perri semblant à présent inévitable.