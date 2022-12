L'OL a retrouvé son magicien, Caqueret en témoigne

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Recrue phare de l'été pour retrouver un OL conquérant, Corentin Tolisso a déçu et a surtout peiné physiquement. La trêve lui a fait du bien pour assumer le rôle de leader sur le terrain et notamment épauler Maxence Caqueret au milieu.

L'OL possède trois champions du monde dans son effectif mais seul Nicolas Tagliafico a été satisfaisant lors des 15 premiers matchs de championnat. Boateng et surtout Tolisso ne sont pas à la fête. Si l'Allemand est déjà en fin de carrière, Corentin Tolisso a semblé à bout physiquement à seulement 28 ans. Une mauvaise nouvelle alors qu'il était censé relancer la machine lyonnaise et guider la nouvelle génération. Mais, ce symbole de l'ADN OL n'a pas réussi à se mettre dans le rythme avant de se blesser lors de l'arrivée de Laurent Blanc. Les supporters attendent bien plus de sa part dans un secteur en souffrance cette saison.

Tolisso, mentor idéal pour un Caqueret emprunté

Maxence Caqueret incarne plus que personne d'autre les insuffisances d'un entrejeu lyonnais autrefois dominateur. Le joueur de 22 ans est en-dedans depuis le début de la saison, digérant peut-être mal sa récente prolongation de contrat. Heureusement, il se prépare à mieux pour 2023 grâce au soutien de Corentin Tolisso. Il estime que ce dernier va l'aider à augmenter son niveau grâce à son caractère et un physique remis à neuf par la trêve hivernale.

« Malheureusement, Coco a eu quelques pépins physiques, mais ça ne l’a pas empêché de revenir en forme. Pour m’entraîner avec tous les jours, il est prêt physiquement. Il a ce rôle de leader sur et en dehors du terrain. C’est vraiment une chance de pouvoir jouer avec lui. Il va pouvoir m’aider à progresser encore. Il manque encore à le retranscrire sur le terrain en enchaînant les matchs. […] Il prend son rôle (de leader) avec beaucoup d’assurance et de cœur. Il sait dire les choses de la bonne façon et il a cette chance d’être à l’écoute de tous. C’est bien d’avoir de tels joueurs avec nous », a t-il confié en conférence de presse visant aussi Alexandre Lacazette. Des éloges que les supporters lyonnais ont hâte de vérifier sur la pelouse de Brest mercredi, pour le retour de l'OL en Ligue 1.