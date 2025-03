L'OL a récupéré le futur Lionel Messi

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec Thiago Almada, l'OL possède un joueur très coté en Argentine et dans le monde. Le joueur de 23 ans était dans l'équipe argentine championne du monde 2022 au Qatar. Ancien de Lyon, son compatriote César Delgado lui prédit un destin doré en sélection.

Rares sont les joueurs gratuits au mercato à susciter autant d'intérêt que Thiago Almada. L'Argentin de 23 ans a été l'unique transfert de l'Olympique Lyonnais cet hiver mais quel transfert. Le petit milieu de terrain est l'une des grandes promesses de son pays. Avec sa technique soyeuse, il a déjà amené Atlanta (MLS) et Botafogo (Brésil) vers les sommets dans leurs championnats respectifs. Ce dimanche, il connaîtra sa première titularisation avec l'OL en Ligue 1. La pression sur ses épaules sera grande mais il est en mesure de l'assumer parfaitement selon un ancien de la maison rhodanienne.

Almada futur numéro 10 de l'Argentine ?

Joueur de l'OL entre 2008 et 2011, César Delgado a confiance en son jeune compatriote. Celui qu'on surnomme « Chelito » a voulu rassurer ses anciens supporters concernant Thiago Almada. Etat d'esprit, qualités techniques, le jeune milieu a tout pour conquérir le Rhône et la Ligue 1. Ce n'est pas tout puisque Delgado le voit même s'imposer en sélection argentine et ainsi prendre la suite de Lionel Messi, à qui de nombreux observateurs argentins le comparent déjà.

OL : Paulo Fonseca confronté à un défi XXL https://t.co/FPxJu2G3Th — Foot01.com (@Foot01_com) March 2, 2025

« C’est une très bonne chose pour l’OL. Thiago fait partie de cette catégorie de joueurs audacieux qui relèvent le défi et vont toujours de l’avant. Il n’en reste plus tellement des comme ça. Il a gardé cette joie, ce côté joueur de quartier avec son dribble, son crochet, son toucher de balle. C’est le genre de joueur qui change le cours d’un match. Un « enganche », comme on dit en Argentine. Il ne peut que faire du bien à l’OL. Pour moi, il sera un jour le numéro 10 de la sélection argentine », a t-il lâché dans So Foot à propos du jeune homme champion du monde avec l'Argentine en 2022. Si Almada suit bien les traces de la Pulga, l'OL et John Textor se frotteront rapidement les mains tant sportivement que financièrement.