L'OL a perdu Mikautadze, Govou est très serein

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais aborde le choc contre Marseille sans avant-centre confirmé avec le départ de Mikautadze. Perdre le Géorgien n'est pas anodin pour les Gones. Cependant, Sidney Govou estime que son ancien club a pris la meilleure décision.

Un début de saison idyllique gâché en quelques jours. C'est le sentiment qui anime les supporters lyonnais depuis qu'ils ont appris que Georges Mikautadze allait quitter l'OL à l'issue du mercato estival. Titulaire à la pointe de l'attaque rhodanienne, le Géorgien était censé assumer la succession d'Alexandre Lacazette après un an d'apprentissage à ses côtés. Néanmoins, les soucis financiers des Gones ont pris le dessus et l'ancien messin s'apprête à rejoindre Villarreal contre 35 millions d'euros. Lyon n'a plus d'attaquant confirmé pour compenser ce départ dans l'immédiat. En attendant un transfert de dernière minute au poste, Paulo Fonseca va devoir bricoler contre Marseille dimanche soir.

Mikautadze sacrifié, Govou comprend l'OL

Un scénario qui inquiète les amoureux de l'OL alors que leur club devra aussi jouer la Ligue Europa. La colère se lisait sur les réseaux sociaux ces derniers jours mais elle n'est pas partagée par Sidney Govou. Ancien attaquant des Gones, le consultant de Canal+ estime que Lyon a pris la bonne décision de vendre Mikautadze plutôt que Malick Fofana. Pour lui, Paulo Fonseca a les joueurs et les solutions tactiques pour pallier l'absence d'un numéro 9 alors que le Belge est tout simplement irremplaçable à l'heure actuelle.

Sidney Govou 🇫🇷 sur le départ de Mikautadze 🇬🇪:



« Ça me désole qu’il ait quitté le club mais faut dire la vérité : 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗙𝗔𝗖𝗜𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗠𝗜𝗞𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗭𝗘 🇬🇪 𝗤𝗨𝗘 𝗙𝗢𝗙𝗔𝗡𝗔 🇧🇪. »



(@lequipe) pic.twitter.com/7boYXj9IFM — BeFootball (@_BeFootball) August 31, 2025

« Il va falloir bricoler sur ce match-là (OL-OM). Il y a aussi l'oeil du coach et des recruteurs. Ils savent qui ils ont recruté et qui peut potentiellement jouer dans cette position. Ça me désole qu'il ait quitté le club car c'est un Lyonnais, mais il faut dire la vérité, c'est plus facile de remplacer Mikautadze que Fofana. Retrouver un joueur qui a le profil de Fofana, aujourd'hui, en Europe, ça va te coûter très cher », a t-il lâché dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche. Govou se base notamment sur son passé au club et sur l'utilisation réussie de Sylvain Wiltord en pointe entre 2005 et 2006 alors que ce n'était pas son poste naturel. Ce scénario se répètera t-il à court terme ? Une chose est sûre, l'OL prend un sacré risque en lâchant un attaquant à 17 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.