L'OL a le remplaçant de Mikautadze, il vaut déjà une fortune

Resté à Lyon malgré de multiples offensives du FC Séville en toute fin de mercato estival, Enzo Molebe va vraiment avoir un coup à jouer cette saison sous le maillot de l’OL, son club formateur.

Le club rhodanien a connu un sprint final houleux sur le marché des transferts. Dans l’obligation de boucler un dernier gros transfert pour répondre aux demandes de la DNCG et de l’UEFA, l’OL a dû céder Georges Mikautadze à Villarreal dans le cadre d’un transfert de 30 millions d’euros. Si les caisses de Lyon sont maintenant mieux remplies pour éviter la relégation administrative en L2, le secteur offensif des Gones est quand même bien dépeuplé, surtout pour un club qui va disputer l’Europa League... Déjà en quête d’avant-centre durant le mercato d’été pour compenser le départ d'Alexandre Lacazette, Lyon n’a fait venir que Martín Satriano sur le gong dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de Lens. C’est donc avec l’Uruguayen et deux jeunes talents du centre de formation que Lyon va remplir son poste d’avant-centre lors de la première partie de saison.

Lyon repousse trois offres de Séville pour garder Molebe

Le FC Séville a poussé fort dans les derniers jours du mercato estival pour tenter de recruter Enzo Molebe. Mais l'OL, attaché à son jeune attaquant de 17 ans, n'a pas cédéhttps://t.co/Cv3OG63pPW — RMC Sport (@RMCsport) September 4, 2025

Parmi les deux jeunes, Enzo Molebe est le plus connu. Apparu à deux reprises avec les pros la saison passée, en Ligue Europa contre Qarabag et face à Feignies-Aulnoye en Coupe de France, le joueur de 17 ans va avoir un coup à jouer sous les ordres de Paulo Fonseca cette saison. Surtout que l’OL a tout fait pour le retenir dans les derniers jours du mercato. Pourtant, le FC Séville a multiplié les offres, avec d’abord un prêt avec option d'achat de 7 ME, puis une proposition de 10 ME, et une dernière verbale de 12 ME. Des avances toutes repoussées par la direction de l’OL. « Avoir retenu Molebe cette saison est aussi un signe fort de l'OL et une marque d'intérêt pour le joueur », explique RMC Sport à ce sujet. Attaché à la jeune pépite de son centre de formation, Lyon va donc compter sur Molebe, mais aussi l’espoir anglais Alejandro Gomes Rodríguez pour tenter de faire oublier Mikautadze et Lacazette. Rien que ça…