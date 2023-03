L'OL a la tête d'un empire du football, Aulas le jure

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, John Textor devenait officiellement actionnaire majoritaire de l’OL, le quatrième club dans lequel investit l’Américain.

Également engagé à Crystal Palace, Molenbeek et Botafogo, John Textor est l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais depuis trois mois. Jean-Michel Aulas est resté le président du club rhodanien mais désormais, le boss s’appelle John Textor. Les premiers pas de l’homme d’affaires américain ont été accueillis avec prudence à l’OL, où les supporters n’ont pas été habitués par la présence aux commandes d’un investisseur possédant plusieurs clubs. Il a notamment été question de savoir si l’Olympique Lyonnais allait bien être la priorité financière de l’Américain, qui possède également des parts à Crystal Palace, Molenbeek et Botafogo. Sur ce point, Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer les supporters lyonnais. Pour le président historique du club rhodanien, il est clair et net que John Textor fait de Lyon sa priorité et ses engagements financiers le prouvent selon « JMA ».

L'OL est la priorité absolue de Textor selon Aulas

🚨 Jean-Michel Aulas et John Textor présentent le nouveau projet de l'Olympique Lyonnais 🔴🔵



➡️ https://t.co/PJIdDbhl7d pic.twitter.com/59Lo56uJUl — Olympique Lyonnais (@OL) June 21, 2022

Sur l’antenne de RMC, Jean-Michel Aulas a levé le doute à ce sujet, révélant que John Textor avait investi beaucoup plus d’argent à l’OL par rapport à ce qu’il a injecté à Crystal Palace par exemple. « Ce qu’il a investi à Lyon par rapport à ce qu’il a investi à Crystal Palace, c’est sans commune mesure, c’est vingt fois plus. Donc à partir de là, la hiérarchie des valeurs est totalement respectée et c’est Lyon qui est le leader de cette galaxie de clubs » a fait savoir le président de l’Olympique Lyonnais sur l’antenne de RMC. De quoi rassurer les supporters de l’OL ? Il en faudra sans doute plus. Les habitués du Groupama Stadium attendront notamment le prochain mercato estival pour être convaincus de l’engagement financier de John Textor. Car on ne peut pas vraiment dire que l’homme d’affaires américain a cassé sa tirelire lors du mercato hivernal pour renforcer l’effectif à la disposition de Laurent Blanc.