L’OL a eu un problème avec l’arbitre

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’arbitrage de Monsieur Jug lors du match entre le Sparta Prague et Lyon n’est pas passé chez les joueurs lyonnais, lourdement sanctionnés.

8 cartons jaunes et 1 rouge, l’Olympique Lyonnais a pris cher à Prague ce jeudi en Europa League. Les Lyonnais ont la fâcheuse tendance à finir des match pas au complet, puisqu’ils ont déjà joué à 10 à 5 reprises cette saison, Cornet, Lopes, Silva et Emerson ayant déjà vu rouge avant celui récolté par Malo Gusto en République Tchèque. Mais le festival de cartons reçu à Prague dénote tout de même par rapport aux habitudes de l’OL, qui n’est pas l’équipe la plus violente de la complétion. Interrogé à ce sujet, Karl Toko-Ekambi a son idée sur la question. A deux reprises, il s’est agacé des décisions de M. Jug, dénonçant quelques coups de sifflet intempestif, et son manque de psychologie également. A l’heure de jeu, alors qu’il avait récupéré un ballon offensif proprement dans les pieds de l’adversaire, le Camerounais s’est vu siffler un coup-franc, ce qui a fait enrager l’ancien angevin, averti ainsi que Léo Dubois, qui n’était même pas sur le terrain, sur cette action.

L'arbitre criait sur les Lyonnais

« Je pense pas que ce soit le début de match qui nous a rendu nerveux. Je n’ai pas bien compris l’attitude de l’arbitre qui nous parlait pas correctement. Il criait sur nous. C’est tout simplement pour ça qu’on avait de l’énervement. On ne contestait pas ses décisions mais son attitude envers nous tout simplement. Les cartons n’avaient rien à avoir avec le jeu », a déploré Karl Toko-Ekambi, encore une fois l’un des plus remuants devant avec l’OL, et qui sait que ses coéquipiers et lui vont devoir prendre sur eux pour éviter de prendre autant de cartons à chaque match, même si la qualification et la première place sont déjà quasiment en poche.