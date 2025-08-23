L'OL a dépensé 10ME pour une future star

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais disputera son premier match à domicile ce samedi contre Metz. L'occasion pour les supporters de l'OL de découvrir un peu mieux les joueurs arrivés lors du mercato, dont Tyler Morton.

Arrivé de Liverpool pour 10 millions d'euros, la plus grosse opération de Lyon dans le sens des arrivées, l'international espoirs anglais a déjà montré de belles choses depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais. Du haut de ses 22 ans, Tyler Morton n'a pas mis longtemps à montrer à Paulo Fonseca qu'il pouvait compter sur lui, le joueur formé chez les Reds ayant vite pris ses repères. Et à quelques heures de la réception du FC Metz au Groupama Stadium pour un match qui devrait permettre à l'OL de confirmer sa victoire initiale à Lens, Matthieu Louis-Jean est persuadé que les 10ME dépensés pour faire venir Tyler Morton de Liverpool sont une excellente affaire. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a confié dans Le Figaro tout le bien qu'il pensait du joueur anglais. Et surtout, il est persuadé que Morton a tout pour devenir un grand.

Tyler Morton, un Anglais qui va s'imposer à Lyon

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tyler Morton, l'OL tient son relayeur



Vainqueur de l'Euro Espoir, ses stats de passes et de distance parcourue ressortent bien. Le reste est moins impressionnant



⚠️ Fiche sur sa saison 23-24 à Hull City, il a peu joué en 24-25



Pourra-t-il passer du Championship à la L1 ? 👀 pic.twitter.com/0xmdU93hsc — Data'Scout (@datascout_) August 3, 2025

Pour Matthieu Louis-Jean, Tyler Morton a tout d'un grand. « Tyler s'est intégré tout de suite, c'est un top joueur au potentiel important. Il a déjà un pedigree. Il s'est immédiatement adapté aux principes de jeu de l'équipe. Il est très complet, il joue bas mais il est capable de créer des choses, de casser des lignes, on a déjà pu l'apercevoir. Il a du volume, il est capable de jouer sous pression. Il va travailler pour progresser encore chez nous », explique le dirigeant de l'Olympique Lyonnais, convaincu d'avoir fait une bonne affaire en allant chercher le milieu relayeur anglais à Liverpool. Titulaire ce samedi contre Metz, le vainqueur du récent Euro Espoirs va pouvoir montrer tout cela aux supporters de l'OL, qui ne demandent qu'à s'enflammer pour le jeune anglais.