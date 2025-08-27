L'OL a déjà deux renforts pour cet hiver

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Absents pour cause de graves blessures, Orel Mangala et Ernest Nuamah sont attendus d'ici à la fin de l'année 2025. Deux joueurs qui renforceront le groupe de Paulo Fonseca pour la deuxième partie de saison.

On ne peut pas vraiment les considérer comme des recrues, mais c'est tout comme. L'Olympique Lyonnais est en proie à de très grosses difficultés financières. A quelques jours de la clôture du mercato estival 2025, les Gones doivent trouver 40 millions d'euros pour satisfaire leurs créanciers et la DNCG. La vente de Malick Fofana pourrait très facilement régler ce problème, puisque le joueur est valorisé à ce même montant, mais l'international belge a fait savoir qu'il voulait rester à Lyon cette saison. En attendant, les recruteurs de l'OL savent d'avance qu'ils pourront compter sur deux nouveaux joueurs à partir de la mi-saison, Orel Mangala et Ernest Nuamah.

L'OL attend les retours de Mangala et Nuamah

Orel Mangala🇧🇪 et Ernest Nuamah🇬🇭 devraient revenir de leurs ruptures des ligaments croisés d’ici fin 2025 et donc renforcer le groupe de Paulo Fonseca. En espérant un retour en forme des deux internationaux ! pic.twitter.com/08FteXa9ot — Cœur de Gone 🦁🔴🔵 (@Coeur_de_Gone) August 27, 2025

A deux mois près, les deux Lyonnais ont tous les deux été victimes d'une rupture des ligaments croisés au genou en début d'année 2025. Une situation qui les a inexorablement éloignés du groupe professionnel. Toutefois, comme l'indique le compte spécialisé Cœur de Gone sur X, les deux internationaux devraient être de retour d'ici à la fin de cette année civile. En somme, ce sont deux retours attendus par Paulo Fonseca qui pourraient permettre au club lyonnais de ne pas avoir à investir dans des recrutements à leur poste lors du mercato hivernal prochain.

Reste à savoir si Orel Mangala et Ernest Nuamah reviendront en forme ou non. Une blessure aussi douloureuse et une rééducation aussi longue peuvent avoir des conséquences importantes sur leur niveau de jeu et leur implication physique sur le terrain. A eux de prouver qu'ils auront leur place dans le groupe lyonnais, mais une chose est sûre : l'OL tient déjà deux recrues gratuites.