L'OL a ciblé un avant-centre et un ailier droit ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais ne va pas s'arrêter avec la signature de Dominik Greif. Hugo Guillemet a révélé que l'OL allait encore recruter deux joueurs offensifs d'ici à la fin de la période des transferts.

Petit à petit, Paulo Fonseca voit son effectif se dessiner pour la saison prochaine, même si forcément l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais sait que plusieurs joueurs seront vendus avant le 1er septembre, date de la fin du mercato estival. Cependant, le coach portugais a encore réclamé deux joueurs à ses dirigeants, afin d'être suffisamment armé. Et ces deux joueurs arriveront à Lyon pour renforcer le secteur offensif, a confirmé Hugo Guillemet, bien informé sur tout ce qui concerne les transferts lyonnais. Dans une vidéo sur le site du quotidien L'Equipe, le journaliste précise que pour ces deux joueurs, comme pour le reste des autres renforts, l'OL nouvelle version ne dérogera pas aux règles mises en place depuis la mise à l'écart de John Textor et qui impose une vraie prudence.

L'OL vise deux joueurs offensifs avant la fin du mercato

Finis les délires de l'ère Textor, l'Olympique Lyonnais avancera sereinement sur ses deux futurs joueurs qui seront un ailier droit et un avant-centre. « L’OL a décidé de ne plus investir plus de 10 millions d’euros sur un seul joueur. Les négociations sont menées par le directeur technique, Mathieu Louis-Jean, et la signature est sous la responsabilité de Michael Gerlinger, le directeur général. Ce duo-là fonctionne très très bien. On voit que la précipitation c’est terminé. Le dossier Ruben Kluivert a duré plusieurs semaines parce que l’OL a négocié pied à pied avec le club portugais le moins possible (...) On peut s’attendre à la même méthodologie et donc la même rigueur des dirigeants lyonnais dans les deux dossiers attendus pour boucler ce mercato dans le sens des arrivées, à savoir le dossier de l’ailier-droit et celui de l’avant-centre pour soulager le titulaire Mikautadze », a révélé Hugo Guillemet.