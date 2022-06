L’offre va tomber, l’OL craque pour Kalimuendo

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à Lens, Arnaud Kalimuendo a encore réalisé une belle saison chez les Sang et Or avec 13 buts inscrits en Ligue 1.

Cet été, Arnaud Kalimuendo va une nouvelle fois retrouver le Paris Saint-Germain. Mais pour l’heure, l’avenir de l’international français est incertain. Et pour cause, le club de la capitale souhaitera-t-il intégrer Arnaud Kalimuendo à la rotation de ses attaquants, ou le PSG fera-t-il le choix de vendre son buteur de 21 ans au prix fort après sa belle saison dans le Nord ? Un dilemme va se poser au sujet d’Arnaud Kalimuendo pour le futur directeur sportif parisien Luis Campos. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’attaquant prêté cette saison au Racing Club de Lens n’a pas encore fait le point sur son avenir avec les dirigeants du PSG. Une chose est en revanche certaine, les Sang et Or aimeraient le conserver lors du mercato estival, cette fois de manière définitive avec un transfert.

Kalimuendo suivi par Rennes, Nice et l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaud Kalimuendo (@arnaud_kalimuendo)

La concurrence sera néanmoins très forte pour Lens dans ce dossier. Et pour cause, Arnaud Kalimuendo a tapé dans l’œil de plusieurs grosses écuries du championnat de France. Qualifiés pour la coupe d’Europe la saison prochaine, le Stade Rennais et l’OGC Nice ont manifesté leur intérêt auprès du PSG pour un transfert d’Arnaud Kalimuendo cet été. Un constat également valable pour l’Olympique Lyonnais. Malgré l’absence de coupe d’Europe à Lyon la saison prochaine, les Gones pourraient avoir une légère longueur d’avance sur la concurrence dans la mesure où ils suivent le joueur depuis plus de deux ans, ce que sait pertinemment l’entourage d’Arnaud Kalimuendo. Après avoir scruté les prestations du joueur durant ces 24 derniers mois, l’OL a de grandes chances de passer à l’acte avec une première offre soumise au PSG. La faisabilité de ce dossier pour Lyon dépend en revanche d’éventuels départs dans le secteur offensif. Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere ne seront pas retenus par l’OL en cas de proposition cet été…