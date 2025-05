L'ASSE sauvée par l'OL, l'incroyable scénario est possible ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est dans une situation critique en Ligue 1, mais les Verts pourraient être sauvés grâce à l'Olympique Lyonnais. En effet, en cas de rétrogradation de l'OL par la DNCG, un club de L1 sera repêché.

Sportivement, la fin du championnat donne lieu à un suspense total, que ce soit pour les places européennes, en dehors du PSG, et pour la relégation en Ligue 2, en dehors de Montpellier. Mais deux semaines après la victoire de l'ASSE contre l'OL dans un derby bouillant, les deux clubs pourraient vivre un scénario hallucinant et qui n'est pas si impossible que cela. Car faute d'une qualification pour la Ligue des champions, Lyon risque d'arriver sans aucune bille devant la DNCG avec le risque d'être rétrogradé, le gendarme financier du football ayant déjà prévenu John Textor qu'il devait venir avec de vrais arguments comptables et pas des promesses. Et si l'Olympique Lyonnais est envoyé en Ligue 2, alors les règlements de la LFP ont déjà tout prévu.

L'ASSE doit tout donner pour être barragiste

En effet, la Ligue de Football Professionnel prévoit ce cas de figure. Si un club de L1 qui s'est maintenu sportivement est rétrogradé par la DNCG, c'est le club qui aura perdu le barrage qui sera repêché. Autrement dit, la double confrontation entre 16e au classement de Ligue et le 3e de Ligue 2 aura compté pour du beurre, puisque les deux formations joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Pour l'instant, le FC Metz est assuré de finir derrière Lorient et le Paris FC en L2, le club messin devra ensuite affronter soit Dunkerque, soit Guingamp pour espérer revenir dans l'élite. Le suspense est total en L1, cette place étant pour l'instant occupée par Le Havre. Mais à deux matchs de la fin de saison, l'AS Saint-Etienne n'a pas dit son dernier mot pour finir barragiste, tandis que Nantes, Angers et Reims ne sont pas tirés d'affaire.

Autrement dit, l'AS Saint-Etienne, qui a quatre points de retard sur Le Havre, doit cravacher pour décrocher cette place de barragiste et ensuite espérer que la DNCG propulse l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Dans ce cas de figure, l'ASSE sera sauvée automatiquement quoi qu'il arrive lors du barrage. Un scénario de rêve pour les Verts, mais un vrai cauchemar pour les Lyonnais.