L'ASSE innocente, Rothen a une théorie anti-OL fumeuse

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jérome Rothen s'est allé à quelques confidences sur le derby entre l'ASSE et l'OL. Et pour le consultant, impossible de sanctionner Saint-Etienne.

Les débats n’en finissent pas depuis le derby houleux sur le terrain et en dehors entre l’ASSE et l’OL. Et pourtant, les supporters lyonnais étaient interdits de déplacement, ce qui limite tout de même sacrément les problèmes dans le stade. Mais le match a néanmoins été longuement interrompu en raison d’un incident grave, puisque l’arbitre de touche a reçu un projectile sur la tête en fin de première période. Le coupable a été identifié et il va désormais devoir faire face à la justice, avec des plaintes à son encontre par différentes parties.

Et si c'était un supporter lyonnais balance Rothen

Il reste aussi à savoir la procédure qui sera lancée contre l’AS Saint-Etienne, qui est en tant que club organisateur responsable du public dans le stade et de son comportement. Des sanctions jusqu’à un retrait de points sont évoquées, mais pour Jérome Rothen, il ne serait pas logique de punir les Verts pour un acte isolé. Et selon l’animateur de RMC, il n’y a aucune raison que le club du Forez paye pour cela, surtout que question théorie du complot, l’ancien joueur du PSG estime qu’un supporter lyonnais déguisé aurait très bien pu provoquer tout cela.

🔙 Le 126e Derby, comme si vous étiez dans le vestiaire stéphanois ! 💚



Déterminés, animés et portés par le Chaudron, les hommes d’Eirik Horneland se sont offerts un succès face au rival, mais pas que… Revivez cette soirée inoubliable. 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 21, 2025

« On ne peut pas maitriser quelqu'un qui rentre avec des pièces. Si le mec, il est taré, il sait que c'est un acte grave. Quand t’a à faire à des dingues, si tu peux l'identifier c'est parfait et il sera surement interdit de stade pendant de longues années. Oui ils ont eu raison de reprendre car la victime n'est pas blessée. Les supporters lyonnais étaient interdits de stade mais qu'est-ce qui t'empêche de dire que ce supporter-là n'était pas contre l'ASSE et un supporter de Lyon ? Il ne faut pas minimiser ce qu'il a fait ! Si tu sais que le match est arrêté, si tu touches un acteur du match. C'est gravissime pour Saint-Etienne, ils ne peuvent pas maitriser tout le monde, c'est un acte isolé », a livré Jérome Rothen, pour qui il n’est pas question de voir Saint-Etienne être puni pour cet acte. Les règlements sont bien différents de ce souhait, mais ce sera à la commission de discipline de la LFP de trancher. Et probablement rapidement car le championnat touche à sa fin.