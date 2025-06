L'Arabie Saoudite version OL, le projet se confirme

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En difficulté financière, l'Olympique Lyonnais est attaqué de toutes parts au mercato. Le club saoudien de Neom est l'une de ses plus gros menaces. Après Lacazette et Perri, le nouvel ambitieux du Royaume lorgne sur Corentin Tolisso.

Avec une rétrogradation en Ligue 2 prononcée mardi, l'Olympique Lyonnais risque de vivre un exode massif dans les prochains jours. Pour sauver le club du désastre, plusieurs ventes seront indispensables. On pense naturellement aux jeunes pépites comme Malick Fofana et Thiago Almada. Cependant, certains de leurs aînés à l'OL font recette. C'est le cas de Corentin Tolisso, coqueluche du mercato turc avec Trabzonspor et Besiktas comme prétendants désignés. Le milieu lyonnais, champion du monde en 2018, est aussi dans le viseur de Neom SC en Arabie Saoudite selon L'Equipe.

Neom veut sa colonie de Lyonnais

Le promu en Saudi Pro League n'en est pas à son coup d'essai avec l'OL. Déjà acheteur de Said Benrahma en 2025, il est proche de mettre la main sur Alexandre Lacazette. Neom convoite aussi le gardien brésilien Lucas Perri. Avec Christophe Galtier dans le viseur pour le poste d'entraîneur, le club saoudien aurait un fort accent français et lyonnais. A Lyon, aucune vente de Tolisso n'est voulue... pour le moment.

Le futur capitaine de l'OL doit devenir le leader du groupe la saison prochaine. Mais, les ennuis financiers des Gones pourraient avoir raison de ce plan. Sans Lacazette, Tolisso possède le plus gros salaire du club rhodanien avec 450 000 euros mensuels. Son départ offrira une belle économie à Lyon sans oublier une possible indemnité de transfert de 10 millions d'euros minimum. Reste à connaître le désir du milieu de terrain. Fortement attaché à son club formateur, il bénéficiera d'un meilleur salaire en Arabie Saoudite où il retrouverait son grand pote Alexandre Lacazette. Cette forte relation peut faire basculer le dossier dans les prochains jours.