L’ami de Textor vient booster le mercato de l’OL

Détenteur des droits économiques de Thiago Almada, l’Olympique Lyonnais devrait récupérer un montant intéressant pour son probable transfert. Le milieu argentin, annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid et de Benfica, intéresse également le Nottingham Forest d’Evangelos Marinakis, l’homme d’affaires régulièrement en collaboration avec John Textor.

En plus de Malick Fofana, Lucas Perri et Georges Mikautadze, Thiago Almada fait aussi partie des fortes valeurs marchandes de l’Olympique Lyonnais. Aucune option d’achat n’était assortie à son prêt conclu l’hiver dernier. Mais les droits économiques du milieu sous contrat avec Botafogo appartiennent bien au club rhodanien. Le montant de son transfert sera donc ajouté parmi les recettes des Gones. Et compte tenu de la cote de l’Argentin, c’est une somme conséquente qui devrait bientôt tomber.

Nottingham veut Almada

D’abord annoncé proche de Benfica, Thiago Almada plaît également à l’Atlético Madrid. Ces deux grands d’Europe semblaient partis pour se livrer une belle bataille favorable à l’Olympique Lyonnais. Mais les deux concurrents devront maintenant composer avec la présence d’un troisième courtisan. Selon le quotidien portugais O Jogo, Nottingham Forest a rejoint la partie. Le septième de Premier League aurait même déjà formulé une offre à 26 millions d’euros afin d’acquérir 60% des droits de l’international argentin. En cas de transfert chez les hommes de Nuno Espirito Santo, l’ancien joueur d’Atlanta United signerait un contrat jusqu’en juin 2030.

Cette piste représente également une belle opportunité pour Thiago Almada. Outre la perspective de découvrir le football anglais, le champion du monde pourrait jouer la Ligue Europa après la sanction de l’UEFA infligée à Crystal Palace. En attendant de savoir si cette piste l’intéresse, on imagine que l’Olympique Lyonnais ne verra aucun inconvénient à négocier avec Nottingham Forest. Le club anglais et son propriétaire Evangelos Marinakis ont déjà conclu plusieurs opérations étranges avec John Textor, le patron d’Eagle Football qui n’a pas totalement disparu malgré sa mise en retrait à Lyon.