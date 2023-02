L'Algérie au pressing, Houssem Aouar va craquer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

International français à une reprise en match amical, Houssem Aouar devrait porter les couleurs de l’Algérie à partir du mois de mars.

C’est un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois. Quelle sera la sélection d’Houssem Aouar, qui a disputé un match amical avec l’Equipe de France et qui a toujours la possibilité de choisir l’Algérie, qui le convoite depuis un long moment ? A priori, le feuilleton touche à sa fin et il y a de grandes chances que le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais devienne dans les prochaines semaines un international algérien. En effet, selon les informations de Canal Algérie, le milieu offensif des Gones fera partie de la prochaine liste du sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, pour les matchs contre le Niger dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. S’il est sélectionné et qu’il prend part à ses matchs officiels, Houssem Aouar n’aura ensuite plus aucun moyen de revenir en arrière.

Aouar international algérien au mois de mars ?

L’information demande bien sûr confirmation, mais cela commence à sentir bon pour l’Algérie, qui insiste depuis de longs mois pour convaincre Houssem Aouar de rejoindre la sélection. Les efforts de la fédération mais également du sélectionneur Djamel Belmadi sont en passe de porter leurs fruits et Houssem Aouar est désormais tout proche de devenir international algérien, à 26 ans. En novembre dernier, Djamel Belmadi avait démenti les rumeurs selon lesquelles Houssem Aouar avait dit oui aux Fennecs. « Les informations que vous pouvez avoir ici et là et que vous relayez sont fausses. Quand vous dites qu’il (Aouar) va arriver officiellement... Il y a un média TV que vous avez tous repris... Prenez de la Fédération, prenez de l’entraîneur... Il vaut mieux attendre qu’on ait les éléments » avait-il expliqué, assez agacé. Cinq mois plus tard, la situation a visiblement changé et Houssem Aouar n’a jamais été aussi poche de l’Algérie.