L'ADN OL, il accuse Aulas pour cette erreur fatale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais s'est appuyé notamment sur le retour de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, le fameux retour de l'ADN OL. Mais l'échec du recrutement est évident et dans L'Equipe on est sans pitié.

Contre toute attente, l’Olympique Lyonnais a finalement repris un point à l’OM dans la course au podium, mais c’est une évidence, l’OL va mal. Et au moment où l'on annonce le licenciement de Peter Bosz, et son remplacement provisoire par Claudio Caçapa, le président du club rhodanien est au coeur de nombreuses critiques, alors même qu’il doit confier les clés d’OL Groupe à John Textor dans douze jours précisément. Très proche du club rhodanien, Hervé Penot, qui suit depuis très longtemps l’Olympique Lyonnais, évoque cette saison et il ne peut que constater l’erreur commise sur le plan stratégique par Jean-Michel Aulas, lequel a voulu absolument renouer avec l’histoire de son club en faisant revenir d’anciens joueurs et donc miser sur ce fameux ADN OL. Tout a déraillé à partir de ce moment précis et le journaliste de L’Equipe ne peut que constater les dégâts.

Lyon s'est mis dans le dur dès le mercato

Dans un édito sans pitié, Hervé Penot fait les comptes pour l’Olympique Lyonnais et ils ne sont pas bons. « Reste que rien (ou peu) n'est dû au hasard en foot. Et la grande difficulté réside dans l'examen lucide d'une saison. Cette idée peut apparaître comme un truisme, mais elle souligne, en creux, la complexité à garder la tête froide. Jean-Michel Aulas s'est planté sur le retour de l'ADN OL et le maintien de son encadrement (en tout cas aujourd'hui), Pablo Longoria a compris la nécessité d'un mouvement perpétuel en dépit des bons résultats de l'ère Sampaoli (...) Et il ne faut pas trop se tromper, ne pas être aveuglé par des récits internes mal disséqués. Depuis des années, il manquait un gros récupérateur à l'OL, un défenseur central pur et surtout dur ? Les décideurs ont choisi une autre voie. Mais les équilibres restent parfois fragiles, comme les ajustements possibles après seulement deux mois et demi de compétition », écrit le journaliste de L’Equipe, qui sait que l’Olympique Lyonnais va devoir changer des choses, et pas seulement d’entraîneur.