Karim Djaziri apporte la 2e recrue de l'OL sur un plateau

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans les jours à venir, l’OL devrait officialiser la venue de Johann Lepenant en provenance du Stade Malherbe de Caen. La deuxième recrue du club après Alexandre Lacazette.

Le mercato ambitieux de l’Olympique Lyonnais se poursuit. Après avoir mis le grappin sur Alexandre Lacazette, le club rhodanien est sur le point de boucler le transfert de Johann Lepenant en provenance du Stade Malherbe de Caen. Un accord est sur le point d’être trouvé entre l’OL et le club normand. Du côté du joueur et de son entourage, tout est déjà réglé avec Jean-Michel Aulas. Sur le plateau de l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » sur Olympique & Lyonnais, l’un des représentants du joueur, à savoir Karim Djaziri, a confirmé l’imminence du transfert de Johann Lepenant vers le Rhône. Et le milieu de terrain français de 19 ans ne vient pas à l’OL pour blaguer. Ses objectifs sont clairs : atteindre l’Equipe de France et disputer la Ligue des Champions très rapidement.

« Il va réaliser un rêve, il sait qu'il est là pour apprendre et qu'il va arriver dans une autre dimension. Des clubs étrangers étaient aussi intéressés, mais quand j'ai discuté avec lui, son choix était d'abord de rester en France, et ensuite peut-être de partir dans un autre pays. C'est une forme d'investissement sur le long terme de la part de l'OL d'avoir un garçon qui n'a pas coûté très cher, même si c'est tout de même une somme, qui va finir sa progression ici. S'il doit rester 10-12 ans à Lyon, ça sera 10-12 ans, mais son objectif est d'arriver en équipe de France et que l'équipe soit en Ligue des champions » a dévoilé l’agent de Johann Lepenant, lequel a confirmé que Marseille était également intéressé par le milieu du SM Caen. « Mais il a choisi l’OL et cela ne lui fait pas peur de venir » a confié Karim Djaziri, confirmant l’imminence d’un transfert annoncé depuis plusieurs jours et qui ne fait désormais plus l’ombre d’un doute.