Karim Benzema à l’OL, la bombe venue du Mexique ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en 2026 et auteur de 17 buts depuis le début de la saison en Arabie Saoudite, Karim Benzema est de nouveau lié à un potentiel retour à l’OL à la surprise générale.

Recrue phare du club saoudien d’Al-Ittihad en provenance du Real Madrid en juillet 2023, Karim Benzema dispute actuellement sa seconde saison en Saudi Pro League. L’ancien capitaine du club merengue se balade en Arabie Saoudite, où il a inscrit 17 buts et délivré 7 passes décisives en l’espace de 19 matchs toutes compétitions confondues en 2024-2025. Sous contrat pour encore un an et demi (juin 2026), le natif de Lyon a bien l’intention d’aller au bout de ses engagements avec les noirs et jaunes d’Al-Ittihad… à moins qu’un retour à l’OL ne lui permette d’anticiper son retour en Europe.

Aussi fou et improbable que cela puisse paraître, le grand média mexicain Nacion Futbol révèle ce dimanche que Karim Benzema est la cible de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien pourrait saisir une opportunité en cas d’envie de départ du « Nueve » l’été prochain, ou plus probablement attendre la fin de son contrat avec Al-Ittihad en 2026 pour saisir l’incroyable occasion de faire revenir dans son club formateur le Ballon d’Or. « Benzema n’a pas parlé de ce qu’il ferait à la fin de son contrat saoudien, mais tout porte à croire que Lyon sera sa prochaine destination, pour y jouer quelques mois avant de mettre un terme à sa carrière » décrivent nos confrères mexicains, avant de conclure.

L'OL rêve toujours de Karim Benzema

« L’équipe française n’a pas perdu espoir de pouvoir compter sur ses services. L’OL a ravivé son intérêt pour faire revenir son ancien joueur vedette ». Une information qui risque de laisser sans voix les supporters lyonnais, plutôt habitués aux mauvaises nouvelles ces dernières semaines lorsqu’il s’agit du mercato. Reste maintenant à voir si John Textor parviendra à réussir ce véritable tour de magie en faisant revenir Karim Benzema, lequel aura 38 ans à la fin de son contrat avec Al-Ittihad, dans la capitale des Gaules. A l'heure où Alexandre Lacazette s'apprête à faire ses adieux à Lyon en juin prochain, un tel retour marquerait en tout cas les esprits de tout le monde, supporters et observateurs.