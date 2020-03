Juventus-OL : Lyon ira à Turin lundi...ou pas

Dans : OL.

Le match Juventus-Lyon se jouera à huis clos mardi prochain a annoncé Jean-Michel Aulas. Rudi Garcia a lui encore quelques doutes.

Le président de l’OL a indiqué mardi que selon les informations en provenance de l’UEFA c’est bien dans l’Allianz Stadium de Turin que Lyon affrontera la Juventus la semaine prochaine en match retour des 8es de finale de la Ligue des champions. Pour l’instant, rien n’a été confirmé, ou démenti, par l’instance européenne du football, même si ces dernières heures tout semble être devenu très compliqué. Ainsi, Getafe a refusé d’aller à Milan en Europa League, tandis que l’AS Rome n’a pas été autorisée à poser son avion en Espagne, tout cela bien évidemment en raison de l’épidémie de coronavirus qui s’installe en Europe et notamment en Italie où la barre du millier de morts va hélas être franchie.

Présent ce mercredi en conférence de presse, deux jours avant la réception, à huis clos, du Stade de Reims, et une semaine avant le match contre l'équipe italienne, Rudi Garcia avoue que ce sujet est dans les mains des autorités et que l’Olympique Lyonnais doit attendre les consignes pour savoir ce qu’il adviendra de la rencontre face à la Juventus sans réellement pouvoir en faire plus. « Il y a des instances qui prennent des décisions et il faut les respecter. Il faut faire confiance. Les choses peuvent encore changer d’ici mardi. On devrait aller en Italie lundi. Il y a des décisions différentes selon les situations », a reconnu, avec une infinie prudence, l’entraîneur de l’OL. Pour l'instant, du côté de l'UEFA c'est le monde du silence concernant les deux coupes européennes.