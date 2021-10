Juninho suspendu, c'est l'arbitre qui l'a balancé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le derby semblait s'être bien passé dans les coulisses de Geoffroy-Guichard, mais à priori Juninho s'en est pris à François Letexier arbitre de ce match ASSE-OL.

Personne ne l’avait vu venir, mais ce mercredi soir, la commission de discipline a annoncé que le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais était suspendu pour 3 matchs, dont 2 avec sursis, suite « au comportement d’après-match de Juninho » lors du match de Ligue 1 entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Un derby qui s’était soldé par un nul (1-1), après bien des événements (buts annulés, expulsion d’Anthony Lopes, égalisation sur penalty de l’ASSE). Mais publiquement rien n’avait filtré sur d’éventuelles tensions après la rencontre, même si la désignation de François Letexier pour arbitrer cette rencontre avait provoqué le mécontentement de certains supporters de l’OL, lesquels rappelaient que le club de Jean-Michel Aulas avait eu des soucis avec lui dans le passé.

Juninho a tenu des propos déplacés à l'arbitre d'ASSE-OL

Et c’est d’ailleurs ce dernier qui aurait adressé un rapport à la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, en faisant état du comportement de Juninho. François Letexier aurait souligné « l’attitude et propos déplacés du directeur sportif de l’OL après le match vis-à-vis de l’arbitre. » L'Olympique Lyonnais n'ayant évidemment pas communiqué sur ce sujet après le derby, et pour cause, la surprise est donc totale et on devrait peut-être en savoir un peu plus dans les jours qui viennent sur le comportement de Juninho ce soir-là à Geoffroy-Guichard. En attendant, le dirigeant lyonnais sera suspendu samedi soir lors de la réception de l'AS Monaco au Groupama Stadium, et il devra se tenir à l'écart de l'équipe de Peter Bosz.