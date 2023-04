Juninho de retour, Aulas devra quitter l'OL !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais est toujours KO après son élimination en Coupe de France, la tempête gronde à Lyon. Et cette fois même Jean-Michel Aulas ne peut plus rien arrêter. Depuis quelques heures, la rumeur d'un retour de Juninho à la demande de John Textor est évoquée et semble très sérieuse.

Les effets secondaires de la défaite à Nantes se font toujours ressentir, et que le nouveau propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais pourrait rapidement renverser la table et couper quelques têtes, Goneback Production, un média spécialisé sur l'OL qui n'a pas pour habitude de faire dans le sensationnalisme, a lancé une bombe. « Selon nos informations, John Textor pourrait de nouveau faire appel à Juninho pour renforcer l’organigramme de l'OL. Vous vous en doutez, mais le retour de Juni ne pourrait se faire qu’en cas de retrait du président Aulas, la relation étant rompue entre les 2 légendes de l’OL.», expliquent les membres de ce collectif, lesquels précisent que ce souhait de faire revenir celui qui est désormais consultant sur RMC a été confirmé par plusieurs sources internes au club rhodanien.

Aulas Out, l'OL pourrait tourner la page

Vous êtes impatient…



INFO EXCLUSIVE GONEBACK

🚨 Juninho de retour à l’OL ?



Selon nos informations, John Textor pourrait de nouveau faire appel à Juninho pour renforcer l’organigramme de l'OL 🇧🇷



Alors, heureux ? 🔴🔵#TeamOL pic.twitter.com/KPSiTVdqrE — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) April 7, 2023

Bien évidemment, cette annonce a suscité bien des commentaires, notamment parce que la possibilité de voir Juninho revenir semble liée à celle d'un départ irrémédiable de Jean-Michel Aulas. Et les membres de Goneback Production ont donné quelques précisions face à quelques critiques très violentes sur les réseaux sociaux. « Si nous avons décidé de communiquer sur un éventuel retour de Juninho à l'OL, c'est bien parce que nos informations ont été vérifiées puis revérifiées et proviennent d'une source fiable. Quand une source gravitant dans l'environnement proche du club nous transmet une telle information, nous la considérons avec attention. Comme nous l'avons toujours fait, cette information a été vérifiée auprès d'autres sources, lesquelles ont confirmé sa véracité », précise le média. Si ce retour de Juninho à la demande de John Textor se confirmait, il est clair que le milliardaire américain signerait alors la fin de l'ère Aulas à l'Olympique Lyonnais. Ce dernier, qui a taillé le Brésilien après son départ il y a un peu plus de deux ans, paierait au prix fort cette descente aux enfers de son OL.