Juma Bah en route pour l’OL, Nice et Lens l’interceptent

Dans le cadre du transfert de Rayan Cherki à Manchester City, l’Olympique Lyonnais doit obtenir le prêt d’un Citizen. Le choix du club rhodanien s’est porté sur le défenseur central Juma Bah. Mais le Sierraléonais pourrait finalement atterrir à l’OGC Nice ou revenir à Lens.

Les mercatos sont souvent pleins de rebondissements et l’Olympique Lyonnais risque d’en faire les frais. Alors que le club de John Textor pensait accueillir Juma Bah, l’arrivée du défenseur central de 19 ans est désormais menacée. Les Gones semblaient pourtant idéalement placés grâce au deal négocié avec Manchester City. Dans le cadre du transfert de Rayan Cherki, le récent sixième de Ligue 1 doit obtenir le prêt d’un Citizen.

Juma Bah doit trancher

Abdukodir Khusanov, Oscar Bobb, James McAtee et Claudio Echeverri ont tous été retenus. C’est donc Juma Bah qui devait partir en prêt du côté de Lyon. Mais la situation s’est compliquée avec l’apparition de l’OGC Nice. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Gym a également présenté son projet à l’entourage du Sierraléonais. De quoi remettre en cause l’accord entre l’Olympique Lyonnais et Manchester City. La balle est effectivement dans le camp de Juma Bah qui devrait bientôt prendre sa décision.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour le club rhodanien, qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, tandis que les Aiglons disputeront un troisième tour préliminaire et peut-être un barrage afin d’accéder au tableau de la Ligue des Champions. Et même si notre confrère ne cite pas le Racing Club de Lens, la concurrence des Sang et Or n’est pas non plus à exclure. On sait que le club artésien, satisfait du passage de Juma Bah pendant son prêt en deuxième partie de saison, fait également le forcing pour le conserver dans les mêmes conditions. Juma Bah devra donc trancher dans cette bataille entre trois pensionnaires de Ligue 1.