John Textor proche de démissionner ‍?

Par Claude Dautel

John Textor ne doit pas dormir beaucoup actuellement, le patron d'Eagle Football Group devant jongler entre le futur passage de l'Olympique lyonnais, mais également le problème de Crystal Palace qui pourrait ne pas participer à l'Europa League.

Si en France, l'affaire ne fait pas grand bruit, en Angleterre, la possible disqualification de Crystal Palace de l'Europe League suscite une énorme polémique. L'UEFA reproche en effet au club de Londres, qui s'est qualifié en gagnant la Cup, d'avoir John Textor dans son organigramme, sachant que ce dernier est également propriétaire de l'Olympique Lyonnais, qualifié aussi pour l'Europa League. La semaine passée, l'UEFA a reçu le patron d'Eagle Football Group, mais aussi Steve Parish, actionnaire majoritaire et président de Crystal Palace. Les deux hommes ont défendu la même version, à savoir que même si Textor a largement investi dans le capital du club anglais, il ne décide de rien et n'a jamais mêlé l'OL à ses affaires avec les Eagles. Mais ce lundi, la BBC affirme que l'homme d'affaires pourrait aller plus loin et démissionner de son poste de directeur de Crystal Palace, titre qu'il avait obtenu le 11 août 2021 lorsqu'il avait rejoint le club londonien.

Textor mis sous pression en Premier League

Journaliste pour la BBC, Sami Mokbel confirme que pour éviter le pire à Crystal Palace, à savoir une disqualification d'Europe League, John Textor pourrait abandonner cette fonction, coupant ainsi la dernière relation exécutive avec le vainqueur de la Cup. En renonçant à son poste de directeur, Textor redeviendrait un simple actionnaire minoritaire et ne pourrait donc pas être soupçonné de quoi que ce soit. « Crystal Palace a fait savoir à l'UEFA que le club était prêt à prendre des mesures immédiates pour se conformer à ses exigences. Des sources internes ont confié à BBC Sport que l'une de ces mesures serait la démission de Textor en tant que directeur de Palace, ce qui signifierait qu'il n'aurait aucune influence à quelque titre que ce soit », précise le journaliste anglais, qui ajoute que les Eagles sont plutôt optimistes au sujet de leur future participation à l'Europa League.

Même si les supporters de l'OL auraient aimé que John Textor vende ses parts dans Crystal Palace pour injecter des fonds dans le club rhodanien, ce qui avait été promis à la DNCG, le timing est désormais trop serré pour que ce soit le cas avant le 24 juin, date du passage de l'Olympique Lyonnais devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion.