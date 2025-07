John Textor encore chaud pour un coup de folie

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

S'il a quitté ses fonctions à l'OL, John Textor a encore de grands projets dans le monde du football. Le businessman américain veut notamment continuer de faire progresser Botafogo.

L'OL est dans de très sales draps et nul doute que John Textor aura un oeil plus qu'attentif sur le sort qui sera prochainement réservé aux Gones. Ces derniers doivent trouver près de 200 millions d'euros, sous peine de filer minimum en Ligue 2 la saison prochaine. En attendant, Textor est reparti au Brésil et compte bien renforcer Botafogo. Le club brésilien a notamment besoin d'un nouvel entraineur depuis le départ de Renato Paiva. Et Botafogo veut rêver en grand avec l'arrivée d'un Ancelotti.

Textor veut du lourd pour renforcer Botafogo

Selon les informations de Globo, l'écurie de Rio de Janeiro souhaite en effet s'attacher les services de Davide Ancelotti, entraîneur adjoint de l'équipe nationale brésilienne. Si le fils de Carlo Ancelotti n'a pas encore connu d'expérience en tant qu'entraineur numéro 1, une telle opportunité pourrait lui convenir si le projet proposé tient la route. Il pourrait en plus rester comme adjoint de la Séleçao, car son contrat récemment signé avec la fédération brésilienne n'est pas exclusif. Botafogo veut accélérer le mouvement rapidement. Le club sud-américain reprendra l'entraînement dès ce lundi. La prochaine rencontre des Alvinegros sera d'ailleurs le derby contre Vasco de Gama, le 12 juillet, pour le compte de la 13e journée du championnat du Brésil. On saura d'ici-là quel sera l'avenir de l'OL d'un John Textor qui n'a plus vraiment la cote dans la cité rhodanienne. C'est encore le cas à Rio de Janeiro chez les fans et observateurs de Botafogo, qui louent son travail depuis son arrivée. Reste à savoir combien de temps l'idylle durera ?