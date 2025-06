John Textor désobéit à la FIFA et risque très gros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Incroyable mais vrai, John Textor n’a toujours pas versé un centime à Atlanta United pour le transfert de Thiago Almada à Botafogo. Une affaire qui est désormais dans les mains de la FIFA.

En juillet 2024, Botafogo a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts en s’offrant Thiago Almada pour 18,5 millions d’euros. Le club brésilien a profité du talent de l’international argentin pour remporter le championnat et la Copa Libertadores. Mais plusieurs mois après ce transfert, d’étonnantes révélations tombent. Le média UOL Esporte nous apprend contre toute attente que John Textor n’a toujours pas versé un centime à Atlanta United dans le cadre du transfert de Thiago Almada. Un cas inadmissible pour le club américain, qui a logiquement saisi la FIFA pour que l’instance agisse et oblige le propriétaire de Botafogo à payer.

🚨#Botafogo compró a Thiago Almada a mediados del año pasado y no ha pagado ninguna de las cuotas a #AtlantaUnited.



👉🏾 Debería haber abonado US$10M.



📍#FIFA ordenó al club erogar un total de US$21M en un plazo de 45 días.



📌El club apelará.



ℹ️ de @igorsiqueira pic.twitter.com/j81HIguDFl — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 11, 2025

Le média sud-américain révèle qu’en février dernier, après une plainte d’Atlanta United, la FIFA avait obligé Botafogo à débourser 10 millions d’euros, soit la première partie du transfert. Mais malgré cela, John Textor n’a pas réagi et n’a fait aucun chèque au club américain. De quoi rendre fous les dirigeants de la FIFA, lesquels l'ont à présent condamné à payer l’intégralité du transfert, avec de légers intérêts supplémentaires qui s’élèvent à 150.000 dollars. Il avait pourtant été convenu entre Botafogo et Atlanta que le transfert soit payé en plusieurs échéances, tous les trois mois.

John Textor s'expose à de lourdes sanctions

Des conditions avantageuses pour le club brésilien afin de ne pas sortir la somme en cash d’un coup. Mais puisque John Textor n’a pas tenu ses engagements, ce privilège a disparu et Botafogo est maintenant dans l’obligation sur ordre de la FIFA de payer l’intégralité des 18,5 millions d’euros du transfert de Thiago Almada en provenance d’Atlanta United. Inutile de préciser que si, une fois de plus, celui qui est également le patron de l’OL venait à faire l’autruche, les conséquences pourraient être terribles pour lui ainsi que pour Botafogo. UOL Esporte explique par ailleurs que le club brésilien va faire appel, mais en procédant ainsi, il risque des sanctions encore plus lourdes. John Textor continue donc de jouer avec le feu.