Jérôme Boateng présente ses excuses à Lyon

Par Corentin Facy

A l’instar des autres défenseurs de l’OL, Jérôme Boateng a souffert et a livré une prestation affligeante contre Rennes dimanche soir (4-1).

Logiquement, les observateurs sont très exigeants avec Jérôme Boateng, champion du monde avec l’Allemagne et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Patron de la défense lyonnaise, le roc de 33 ans a plié face aux assauts de l’attaque du Stade Rennais dimanche soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Et sa prestation lui a valu une note salée dans les colonnes de L’Equipe puisque le quotidien national a attribué un terrible 2/10 à Jérôme Boateng pour son match contre Rennes. « Son action la plus spectaculaire a consisté à enguirlander Dubois en gros plan. Pour le reste, on a peu vu son impact au plus fort de la tempête, et sa relance n'a pas été terrible non plus. Dépassé, comme les autres, par le mouvement et l'agressivité des Bretons » a précisé le quotidien national.

Le brassard de Dubois est une blague. Aucun joueur ne le voit comme le capitaine.



Bruno, Paqueta, maintenant Boateng… Mais continuez à penser qu’on s’acharne bêtement.#SRFCOL — Euska (@Euskagone) November 7, 2021

Il est vrai que son clash monumental avec Léo Dubois en fin de première mi-temps a provoqué un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Et dans l’ensemble, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont pris la défense de Jérôme Boateng, jugeant son attitude normale envers un joueur décevant depuis bien trop longtemps en la personne de Léo Dubois. Florilège de réactions. « Boateng regarde Dubois comme son ex-femme », « Boateng il a faillit lui mettre une retournée dans la tête à Dubois », « Le savon que Jérôme Boateng vient de passer à Léo Dubois ! Visage souriant avec la bouche ouverte et les yeux bien fermés Il y a de quoi laver un régiment... », « L'embrouille entre Boateng et Dubois... Nous aussi on en peut plus Jerome » ou encore « On rêve tous d'être à la place de Boateng à ce moment et vous le savez » ont publié les supporters de l’OL sur les réseaux sociaux.

Boateng qui s’excuse auprès des supporters il est là depuis 2 mois. Léo Dubois ne s’est jamais excusé de ses performances ça fait 4 ans — Aouarninho⭐️⭐️ 🇳🇱 (@BastAouar) November 7, 2021

Après la rencontre, Jérôme Boateng a néanmoins tenu à éteindre l’incendie avec Léo Dubois en bon professionnel qu’il est. « On n'a pas travaillé ensemble comme une équipe ce soir. On est vraiment désolé pour les supporters. L’embrouille avec Dubois ? C'est de l'émotion, quand les choses ne tournent pas en votre faveur, on a parlé ensemble. On n'avait pas bien communiqué sur le terrain, c'est normal » a livré Jérôme Boateng au micro d’Amazon afin de déminer les polémiques même s’il est clair que cette embrouille fera longtemps parler. Car dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais, jamais un capitaine a été secoué de cette manière par un coéquipier, et encore moins par un joueur ayant moins de six mois d’ancienneté au sein du club rhodanien.

Boateng à la rue, Emerson et Denayer aussi

Si son clash avec Léo Dubois a sans doute été la meilleure action de son match totalement ratée, Jérôme Boateng n’est pas une exception pour la défense de l’OL puisque Jason Denayer et Emerson ont également hérité d’un 2/10 sans pitié dans L’Equipe. « Il n'a pas été aidé par la faiblesse d'Emerson dans le couloir gauche, à côté de lui, et il a contré quelques ballons chauds, mais il est le premier responsable du but de Laborde » juge le quotidien au sujet de Jason Denayer avant de s’attarder sur le cas d’Emerson Palmieri, le champion d’Europe italien prêté par Chelsea. « Il aura eu besoin de beaucoup plus d'aide que celle que lui a offert Aouar. Tout s'est passé de son côté, et l'international italien a fait naufrage, sans cesse dépassé en vitesse ». Bref, un match à oublier pour l’OL et pour ses défenseurs à Rennes. C'est d'ailleurs ce que l'international allemand a promis via les réseaux sociaux au lendemain de ce fiasco en Bretagne. « Ce n'est pas du tout la façon dont nous voulions aborder la pause internationale. Nous sommes vraiment désolés pour nos fans à propos d'hier. Nous devons grandir et rester soudés en tant qu'équipe et travailler dur pour fournir les efforts nécessaires sur le terrain. Je crois en la force de cette équipe et des joueurs, mais si nous ne nous donnons pas à 100% à chaque match, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs dans cette Ligue 1 si forte. Continuons à travailler. On se voit après la pause, les Lyonnais ! », a lancé, lundi après-midi Jérôme Boateng.