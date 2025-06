Il prend la parole après cinq ans passés à l'OL

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais patiente avant le 24 juin prochain et le passage devant la DNCG. Le club a annoncé plusieurs départs depuis quelques semaines. Le troisième gardien Matéo Pereira informe à son tour quitter le club rhodanien.

Avant le 24 juin prochain, l’OL dégraisse son effectif. Après certaines ventes à l’image de celle de Rayan Cherki, le septuple champion de France a indiqué à certains jeunes joueurs qu’ils ne seront pas conservés. D’autres ont déjà annoncé leur départ comme le jeune Lilian Coponat. Laissé libre par le club après cinq saisons, le jeune Matéo Pereira quitte l’Olympique Lyonnais. Le jeune portier de 19 ans a été le gardien de but de la réserve en National 3. Le Franco-Portugais a également été propulsé en tant que troisième gardien derrière Lucas Perri et Rémy Descamps au moment du départ d’Anthony Lopes.

Matéo Pereira signe en National 2

Notre gardien Matéo Pereira (2005) a annoncé qu’il quittait l’OL sur Instagram après 5 années passées au club👋



Bonne continuation Gone 🔴🔵 pic.twitter.com/vrUCoFb62y — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) June 21, 2025

Sur les réseaux sociaux, Matéo Pereira a publié un message pour annoncer son départ du club : « Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont cru en moi et qui ont contribué à ma progression en tant que footballeur, élève, mais surtout en tant qu’homme. Durant ces 5 années, j'ai rencontré et côtoyé des personnes incroyables qui constituent le vrai cœur de ce club et qui continuent de le faire vivre au quotidien. Un grand merci aux supporters qui ont toujours été présents pour nous, des équipes de jeunes à l’équipe professionnelle. Ce club restera à jamais spécial dans mon cœur et je resterai pour toujours et à jamais rouge et bleu, » explique-t-il. Le portier de 19 ans s'est engagé du côté du FC Limonest Dardilly Saint-Didier. Le club a été promu en National 2 cette saison.