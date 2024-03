Il pousse pour prolonger, l'OL le zappe discrètement

Dans : OL.

Malgré un temps de jeu très réduit depuis le début de la saison et un rôle clairement défini de remplaçant, Henrique Silva aimerait prolonger à l’OL, où son contrat expire en juin.

Doublure de Nicolas Tagliafico à l’Olympique Lyonnais, Henrique Silva est un joueur de l’ombre chez les Gones. Recruté en 2021 en provenance de Vasco de Gama en tant que joueur libre, le Brésilien n’a jamais déçu et a toujours adopté une attitude irréprochable. Il reste néanmoins trop limité pour prétendre à une place de titulaire dans un OL qui se veut ambitieux pour jouer de nouveau les premiers rôles la saison prochaine et viser une qualification en coupe d’Europe. Alors que son contrat expire en juin prochain, la question est de savoir si l’état-major rhodanien va le prolonger ou si le latéral gauche brésilien de 29 ans sera libre comme l’air lors du prochain mercato.

A en croire les informations du site Olympique et Lyonnais, Henrique Silva attend clairement un signe de la part de sa direction. Malgré un temps de jeu très limité, le joueur se sent bien dans le Rhône et rêve de prolonger son contrat avec l’OL, même pour une durée assez courte. « Même si l'OL a renouvelé son effectif cet hiver, les mouvements seront encore importants cet été entre Rhône et Saône » indique le média spécialisé, qui laisse clairement sous-entendre qu’il devrait y avoir beaucoup de changements à Lyon lors du mercato estival et Henrique Silva pourrait en faire les frais. La question à ce poste de latéral gauche, au-delà du rôle d’Henrique, sera surtout de savoir si David Friio et Pierre Sage vont se mettre en quête d’un nouveau titulaire, ce qui pourrait alors déclasser Nicolas Tagliafico (ou le pousser vers la sortie). Un éventuel mouvement qui aurait alors des conséquences directes sur l’avenir d’Henrique Silva.