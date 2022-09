Il ne reconnaît pas l'OL, c'est très bon signe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'OL a affiché un visage conquérant. Les Gones ont remporté leur quatrième succès en cinq matches, corrigeant le SCO d'Angers de Gérald Baticle 5-0. L'ancien entraîneur adjoint de l'OL a été impressionné par son adversaire du soir.

Toutes les victoires sont bonnes à prendre mais, quand la manière est au rendez-vous, c'est encore meilleur pour la confiance. L'OL n'avait pas été très séduisant sur ses premières sorties de la saison malgré les succès obtenus face à Ajaccio, Troyes et Auxerre. A chaque fois, les Lyonnais avaient encaissé un but mais surtout ils avaient montré des signes de fébrilité faisant craindre un tout autre résultat. Autant dire que la copie rendue samedi face à Angers rassure beaucoup dans le Rhône. Un large succès 5-0 avec une maîtrise collective, une solidité défensive et une grande activité offensive.

Baticle ne reconnaît plus son OL

Certains esprits chagrins souligneront qu'Angers est une équipe très faible, destinée peut-être à la relégation en Ligue 2 en fin d'exercice. Toutefois, l'OL a offert une impression de puissance toute nouvelle basée sur un état d'esprit irréprochable. Un homme l'a remarqué plus que tout autre et pour cause il connaît la maison lyonnaise comme sa poche. Ancien entraîneur adjoint à l'OL, le technicien angevin Gérald Baticle a été impuissant face à la déroute des siens. Mais, que faire face à une équipe lyonnaise plus complète qu'il ne l'a jamais vu lors de ses années rhodaniennes ?

L’OL, invaincu, se balade 5-0 face à Angers et empoche sa 4ème victoire en 5 matchs cette saison ! 🔥 #OLSCO pic.twitter.com/xVUTUaZP2j — BeFootball (@_BeFootball) September 3, 2022

« Je les ai vus faire des bons matchs, lâcher peu de points en route et ils sont là. Il y a des signaux qui ne trompent pas, par exemple voir des attaquants se replacer très rapidement. L’OL a toujours été une équipe forte avec le ballon, mais elle l’est aussi en transition. Cette année, au moment où elle le perd, elle devient très conquérante, très haut, mais peut aussi se regrouper plus bas très vite, grâce à ces aptitudes », a t-il décrypté en interview pour Le Progrès. Un indice que la patte Peter Bosz commence à prendre à Lyon. Cependant, cela demande confirmation devant de plus gros poissons, à commencer par Monaco le week-end prochain.