Il n'y arrive pas, l'aveu terrible de Peter Bosz avec l'OL

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Quelques heures avant d'affronter West-Ham en quarts de finale aller de Ligue Europa, Peter Bosz a envoyé des piques à ses joueurs. L'entraîneur des Gones a fait un petit bilan depuis son arrivée l'été dernier.

Ce jeudi, au Stade Olympique de Londres, Peter Bosz et l'Olympique Lyonnais vont jouer très gros. Largué en Ligue 1 avec une très décevante neuvième place, l'OL a l'occasion de sauver sa saison avec une très belle épopée européenne. Vainqueurs du FC Porto au tour précédent, les joueurs de Jean-Michel Aulas tenteront de rallier le dernier carré de la C3, face aux Hammers actuellement sixièmes de Premier League. Avant ce rendez-vous important, Peter Bosz est revenu sur le style de jeu développé par son groupe et sa philosophie. « Honnêtement non (l’OL ne joue pas encore selon ma philosophie) parce que nous ne sommes pas assez forts pour jouer pendant 90 minutes et tous les matchs de manière offensive et avec un pressing très haut et beaucoup de possession. Non, on n'arrive pas à jouer comme cela en ce moment. Cela ne me frustre pas, mais bien sûr j’aimerais voir mon équipe jouer autrement. On travaille dessus mais ce n’est pas toujours possible » a avoué le tacticien néerlandais lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

« A l'Ajax c’était 3 mois et ici cela fait déjà 8 mois »

🎙 Le coach Peter Bosz lors du point-presse avant #WHUOL : "Karl Toko Ekambi sera là ce soir. Il n'est plus malade. Je vais parler avec lui pour voir son état de forme. Il s'est entraîné à la maison. Je suis très content des 3 points face à Angers, mais pas du jeu." pic.twitter.com/usNFmmcL37 — Olympique Lyonnais (@OL) April 6, 2022

Dans la lignée de son terrible aveu, Peter Bosz a abordé son adaptation à Lyon et plus particulièrement dans un championnat comme la Ligue 1. Un problème qui intrigue alors que l'entraîneur hollandais de 58 ans est passé dans des clubs au moins aussi prestigieux que l'OL, comme l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund ou le Bayer Leverkusen. « Ce n’est pas facile de mettre en place un autre système quand tu ne parles pas bien français. C'est autant compliqué pour les joueurs. Je pense que l’on joue beaucoup mieux qu’au début de saison, mais on est loin d’être parfait. Par rapport à l'adaptation ? C’est la première question que l’on me pose quand j’arrive dans un nouveau pays, combien de temps. Je ne sais pas. En Israël c’était un mois, à l’Ajax c’était trois mois et ici cela fait déjà huit mois. Cela dépend. Cela dépend de la qualité des joueurs, cela dépend du pays et de beaucoup de choses » a déclaré Peter Bosz. Depuis son arrivée en France, le coach lyonnais et ses joueurs font preuve de beaucoup d'irrégularité avec par exemple huit défaites en Ligue 1 contre aucune en huit rencontres de Ligue Europa. Engagé jusque juin 2023 avec l'OL, Peter Bosz semble avoir la confiance de son président. Emmener le club dans un dernier carré européen, deux ans après celui en C1, pourrait faire oublier une saison mitigée en championnat.