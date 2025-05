Il dirige l'OL dans l'ombre, Textor lui obéit

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

A travers une photo publiée sur les réseaux sociaux, John Textor est apparu aux côtés de Nasser al-Khelaïfi dans les salons du Parc des Princes en marge de la réception d'Arsenal. Une rencontre qui a été rendue possible grâce à un homme de l'ombre, Michaël Gerlinger.

L'époque où John Textor débarquait en tenue de cow-boy au Groupama Stadium pour se moquer des propos de Nasser al-Khelaïfi semble bien loin. Les présidents respectifs de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain étaient en conflit ouvert depuis l'été 2024. « Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens me parler ? », avait lâché le Qatari à son homologue américain lors d'une réunion entre présidents de clubs.

Toutefois, ce conflit semble n'avoir duré qu'un temps. Une photo massivement diffusée sur les réseaux sociaux montrait ce mercredi 7 avril au soir la présence de John Textor tout sourire dans les salons du Parc des Princes en compagnie de… Nasser al-Khelaïfi. Un rapprochement qui agace la sphère lyonnaise, mais qui a été rendu possible grâce à Michaël Gerlinger.

Textor manipulé par son homme de l'ombre

Un rapprochement qui porte la patte de Michaël Gerlinger, qui prend de plus en plus d'épaisseur dans les affaires internes de l'OL. Et ce n'est sans doute pas une mauvaise chose pour le club https://t.co/34qMQAtgs1 — Arnaud Clement (@NanoClmnt) May 8, 2025

« Très heureux d’être invité par le PSG à la demi-finale de Champions League de ce soir ; heureux aussi de travailler à nouveau avec NAK, en ce moment critique, sur les défis et les opportunités du football français ; dans des moments comme celui-ci, nous allons travailler ensemble… Alors j’ai laissé le chapeau de cow-boy à Lyon. Ce soir je soutiens la France », s'est justifié John Textor sur Instagram. Selon des informations du Progrès, ce rapprochement soudain avec Nasser a été rendu possible grâce à l'influence de Michaël Gerlinger. Directeur du football d'Eagle Group, la holding détenue par Textor, ancien dirigeant du Bayern, il est surtout le co-fondateur de l'ECA, l'association des clubs européens actuellement dirigée par le président du Paris Saint-Germain.

Pour Arnaud Clément, auteur de l'article en question, cet homme de l'ombre « prend de plus en plus d'épaisseur dans les affaires internes de l'OL, et ce n'est sans doute pas une mauvaise chose pour le club ». En tout cas, nul ne sait où mènera cette relation naissante entre John Textor et Nasser al-Khelaïfi. Certains y voient l'occasion rêvée pour négocier la vente de Rayan Cherki au PSG à un prix très alléchant quand d'autres ne parviennent pas à laisser parler leur pragmatisme.