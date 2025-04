Humilié deux fois, l’OL a gagné le respect de Rennes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL reçoit Rennes ce samedi pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Le club breton, par le biais de son entraineur Habib Beye, a dit tout le bien qu'il pensait des Lyonnais malgré les deux récentes cruelles défaites.

Match décisif pour cette fin de saison samedi à Lyon, avec la réception de Rennes. Des Bretons qui n’ont plus grand chose à jouer et ont été à la peine toute la saison face à des équipes candidates à l’Europe. Pendant ce temps, l’OL a flirté avec le plus haut niveau mais s’est par deux fois cassé les dents de manière spectaculaire. Contre Manchester United tout d’abord avec une élimination au coeur d’une prolongation bouleversante et qui a sonné tout un club. Puis contre l’ASSE, dans un derby houleux finalement perdu dans des circonstances compliquées, et qui ont mis à mal l’objectif d’aller chercher une place sur le podium.

On ne marque pas 4 buts à Old Trafford par hasard

Malgré cela, Rennes regarde l’OL avec la plus grande méfiance. Car pour Habib Beye, la performance des Lyonnais sur le terrain de Manchester United permet de rappeler le talent très présent dans cette formation. Et la situation avec les deux défaites dramatiques à la suite, oblige quasiment Lyon à sortir un énorme match pour conserver l’espoir du podium. Résultat, l’entraineur de la formation bretonne se fait clairement petit avant d’aller au Groupama Stadium ce samedi soir.

« Ce sont des périodes difficiles pour ces clubs-là qui ont des ambitions très élevées. En une semaine, vous avez l'impression de tout perdre. Moi, je suis plus pragmatique et je me dis qu'on aura la meilleure version de l'OL car dans ces clubs-là, quand la pression est mise soit par les supporters, ou le contexte extérieur, ou même la direction, il y a forcément une réaction. Ce sont des joueurs et une équipe de grande qualité, vous ne marquez pas quatre buts à Old Trafford en étant une équipe moyenne. Et donc on sait à quoi on va être confrontés. Mais lorsqu'une équipe comme Lyon perd deux matches aussi importants il y a forcément une réaction, et on est contents de vivre ce match-là en s'étant préparés à une énorme adversité », a résumé Habib Beye en conférence de presse. Une façon de mettre ses joueurs devant leurs responsabilités, alors que Rennes n’a plus grand chose à jouer en cette fin de saison, si ce n’est assurer mathématiquement son maintien et aller chercher une place correcte en championnat.