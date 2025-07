Huit clubs sur Fofana, l’OL double son prix

Relégué administrativement en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais espère se refaire une santé financière afin d’éviter la sanction prononcée par la DNCG. Une vente de Malick Fofana pourrait soulager le club rhodanien, prêt à profiter de sa cote pour boucler une énorme opération.

Etant donné la situation de l’Olympique Lyonnais, il serait étonnant que Malick Fofana reste la saison prochaine. Le club relégué administrativement en Ligue 2 doit absolument vendre pour présenter un meilleur dossier devant la commission d’appel de la DNCG. Et dans son effectif, l’ailier de 20 ans représente probablement la plus grosse valeur marchande. En tout cas, force est de constater que le Belge est de loin le plus convoité.

🚨🇧🇪 EXCL: Nottingham Forest have agreed deal with Olympique Lyon for Malick Fofana… but no agreement yet on player side.



Fofana, waiting for Champions League clubs with Chelsea still keen on the player.



Understand Bayern and Napoli have also called to make initial approach. pic.twitter.com/dp8XtwDP9x