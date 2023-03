Houssem Aouar quitte la France pour l’Algérie 

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, international français mais qui n’a jamais joué de matchs de compétition internationale avec les Bleus, a décidé de rejoindre la sélection du pays d’origine de ses parents, l’Algérie.

C'est L'Equipe qui annonce que la décision, évoquée depuis plusieurs mois, a désormais été prise. L'annonce officielle devrait avoir lieu dans les prochaines heures selon le quotidien sportif, pour qui la perspective de jouer pour les Fennecs fait le bonheur du joueur de 24 ans. Disparu de la circulation avec les Bleus, Houssem Aouar peine à retrouver son niveau avec l'Olympique Lyonnais depuis son brillant parcours au Final Four de 2020 en Ligue des Champions. Laurent Blanc continue de lui faire confiance à l'OL, mais la flamme n'est plus là et son départ libre en fin de saison va laisser l'impression d'un énorme gâchis.

Depuis le mois de janvier, la fédération algérienne avait laissé entendre que cette issue était possible. Il faut dire que, même s'il a été plusieurs fois appelé, Houssem Aouar n'a disputé qu'un match amical avec les Bleus, contre l'Ukraine en 2020. Une bien maigre carrière internationale alors que l'horizon semble bouché pour lui actuellement. Son prochain choix de club, et son retour au plus haut niveau, pourraient ainsi faire de lui l'un des fers de lance des Fennecs pour les années à venir. C'est en tout cas ce que doit espérer Djamel Belmadi après les échecs respectifs à la CAN et aux éliminatoires de la CDM 2022.