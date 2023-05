Hamari Traoré à l'OL, la rumeur enfle

On ne sait pas encore qui va gérer le mercato de l'Olympique Lyonnais cet été, mais à priori le club de John Textor avance ses pions. On prête l'intention à l'OL de faire venir Hamari Traoré, le défenseur malien en fin de contrat à Rennes.

Agé de 31 ans, et après 6 années passées au Stade Rennais, qu'il avait rejoint pour 2,4 millions d'euros en provenance de Reims, Hamari Traoré arrive à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Et à en croire le journaliste anglais Jacque Talbot, le défenseur malien (41 sélections) devrait s'engager avec l'Olympique Lyonnais une fois qu'il sera libre. Cette saison, Hamari Traoré a participé à 34 matchs avec le club breton.

