Gusto porté disparu à l'OL, Lyon le retrouve à Dubaï !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sorti blessé contre Lens le 12 février dernier, Malo Gusto n'est plus apparu sur les terrains depuis. Les supporters de l'OL commencent à s'impatienter surtout que les informations sont peu nombreuses sur le sujet. Mais, le latéral semble entre les mains de Chelsea.

Longtemps titulaire inamovible à l'OL avec Peter Bosz puis Laurent Blanc, Malo Gusto n'a plus joué un match depuis un mois désormais. Le latéral droit était sorti après 30 minutes contre Lens, le 12 février dernier. Depuis, c'était soins et phase de reprise pour lui. Enfin, normalement. En effet, le cas du jeune joueur formé à Lyon n'est plus débattu publiquement. Aucune information sur son état n'est communiqué, ni par l'OL, ni par Laurent Blanc. Les supporters sont sans nouvelles de lui et les semaines passent inexorablement. Il leur a fallu accepter de voir Sinaly Diomandé puis Sael Kumbedi prendre sa place dans le onze lyonnais.

Gusto soigné par Chelsea à Dubaï

Reste que certains demandent impatiemment le retour de Malo Gusto à l'OL. Le latéral droit est très important dans le domaine offensif et pourrait s'avérer d'un grand secours pour les Lyonnais. On pense notamment au grand rendez-vous de début avril avec le déplacement à Nantes en demi-finale de la coupe de France. Les supporters veulent des réponses et le Progrès a tenté de leur en donner.

Le quotidien régional, en quête d'informations sur la situation de Gusto, indique qu'il se trouve avec le staff médical de Chelsea. Gusto est actuellement à Dubaï, soigné avec précaution par son nouveau club depuis janvier. Même s'il a été prêté à l'OL dans la foulée, sa destinée est bien dans les mains des Blues désormais. Le club londonien prend son temps pour remettre en selle son futur latéral droit. Reste à savoir quand Gusto reviendra à Lyon. Une interrogation partagée par les supporters et les observateurs. Espérons pour l'OL que Chelsea ne le confisquera pas trop longtemps pour que le club rhodanien puisse profiter un peu de lui et peut-être atteindre l'Europe grâce à lui.