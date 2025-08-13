Greif voulait rester à Majorque, l'OL a tout gâché

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL attend avec impatience son nouveau gardien Dominik Greif, lequel est attendu à Lyon dans les prochaines heures pour prendre la succession de Lucas Perri, vendu à Leeds plus tôt durant le mercato.

Le feuilleton du nouveau gardien a duré à l’Olympique Lyonnais mais il est sur le point de trouver son épilogue. Pour succéder à Lucas Perri, vendu à Leeds il y a déjà plusieurs semaines pour plus de 15 millions d’euros, le club rhodanien va miser sur Dominik Greif. Lille était aussi intéressé par le portier slovaque de Majorque mais c’est l’OL qui a rapidement obtenu le feu vert du joueur. Majorque a été difficile à convaincre, mais la dernière offre lyonnaise, estimée à 5 millions d’euros bonus compris, a fait mouche. Dominik Greif quitte un club auquel il est très attaché, après avoir passé quatre ans à Majorque.

Dominik Greif voulait initialement rester à Majorque

Textor empêche Greif de signer à l'OL https://t.co/z9JEyas0DR — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2025

Le capitaine du club espagnol Martin Valjent a d’ailleurs fait un aveu surprenant au micro de Radio Marca Baleares, confessant que Dominik Greif n’avait initialement pas du tout envie de quitter Majorque lors de ce mercato estival. L’offre de l’OL a cependant tout fait basculer dans l’esprit du gardien slovaque, qui ne jure désormais plus que par l’offre lyonnaise. « Dominik Greif voulait rester à Majorque, mais les aléas du foot l’ont conduit à faire un autre choix » a simplement glissé le capitaine du club espagnol, refusant de s’étendre davantage sur le choix de son coéquipier de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Les supporters et les joueurs de Majorque comprendront sans doute que Dominik Greif ne pouvait pas refuser une telle opportunité, avec notamment la possibilité de disputer l’Europa League la saison prochaine et de jouer dans l’un des clubs historiques de la Ligue 1. A Lyon, on espère maintenant que le joueur né à Bratislava sera taillé pour prendre la succession de Lucas Perri. Pas une simple affaire, tant l’international brésilien passé par Botafogo a laissé un excellent souvenir à l’OL malgré son très court passage.